Italija bruji o golu Strahinje Pavlovića

Fudbaleri Milana savladali su Torino (3:2) u 30. kolu Serije A, a važan meč italijanskog fudbala obilježio je i spektakularan gol srpskog defanzivca Strahinje Pavlovića. Projektil koji je sa velike udaljenosti poslao prvo u prečku, a zatim u gol, donio je prednost velikanu italijanskog fudbala. Bio je to jedan od poteza kojim je Pavlović oduševio Italiju!

Među onima koje je oduševio nastup Strahinje Pavlovića nalazi se i trener Milana Masimilijano Alegri. Iskusni italijanski stručnjak koji je godinama osvajao titule u Seriji A tvrdi da srpski defanzivac fantastično napreduje i da je on lično srećan zbog toga.

"Sjajnu utakmicu odigrao je večeras. Mnogo je napredovao, ima dušu, karakter i branio se zaista dobro na brisanom prostoru. Već kod prvog kornera, da je udario loptu pravo umjesto što je okrenuo glavu, bila bi to prilika za gol. Mnogo napreduje i srećan sam zbog njega", rekao je Maks Alegri nakon meča koji je obilježio pogodak srpskog fudbalera.

Samo nekoliko minuta nakon gola Pavlovića rezultat je poravnao Đovani Simeone, pa je na poluvremenu bilo 1:1. U nastavku meča golove za Milan postigli su Adrijen Rabio i Jusuf Fofana i to u razmaku od sam odva minuta, a hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je sa bele tačke ublažio poraz tima iz Torina.

Strahinja Pavlović je ove sezone odigrao 26 mečeva za Milan u Seriji A i postigao je četiri gola u prvenstvu. Pored toga nastupio je jednom u Superkupu Italije i tri puta u Kupu Italije, ali na tim mečevima nije bio strijelac. Ipak, on spada među najefikasnije defanzivce u italijanskom fudbalu, a njegovi golovi često donose bodove Milanu.

Slavni tim nakon odigranih 30 utakmica u prvenstvu zauzima drugo mjesto na tabeli Serije A, sa 63 osvojena boda. Jedan korak iza je ekipa Napolija koja ima isti broj mečeva, a pet koraka ispred je gradski rival Inter koji tek treba da odigra 30. utakmicu u prvenstvu. Za sada ne djeluje realno da će se Milan uključiti u borbu za titulu, ali treba imati u vidu da je tim prošle sezone završio tek na osmoj poziciji sa osvojena 63 boda na odigranih 38 mečeva.

