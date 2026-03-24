Ovo nikako ne smijete raditi poslije pričešća: Otac Dimitrije upozorio vjernike na zamku za koju malo ko zna

Pričešće je lični i tajanstveni susret sa Bogom, koji zahtijeva tišinu, smirenje i unutrašnju sabranost.

U pravoslavnoj vjeri pričešće predstavlja jedno od najsvetijih i najdubljih tajanstva Crkve. To je trenutak u kojem vjernik prima tijelo i krv Gospoda Isusa Hrista, sjedinjujući se s njim ne samo simbolično već istinski i duhovno.

Ovaj čin nije samo obred već živi susret čovjeka i Boga, potvrda vjere, pokajanja i želje za preobražajem.

Pričešće je srž liturgijskog života. Bez njega, duhovni život vjernika ostaje nepotpun jer upravo kroz ovu svetu tajnu čovjek zadobija blagodat, snagu za borbu sa grijehom i utjehu u svakodnevnom životu.

Pričešće je dar Božije ljubavi, ali i odgovornost jer se prima s vjerom, strahom Božijim i pripremljenim srcem.

Ipak, uprkos njegovoj neizmjernoj važnosti, u pravoslavlju se naglašava da o pričešću ne treba govoriti olako niti ga iznositi kao temu za hvalisanje ili spoljašnje pokazivanje.

To je lični i tajanstveni susret sa Bogom, koji zahtjeva tišinu, smirenje i unutrašnju sabranost.

O tome svjedoči i poučno objašnjenje protojereja Dimitrija Smirnova:

- Dešava se i ovako: čovjek se pripremio, vrijedno se trudio, preputovao dug put, pokisao na kiši, pobožno stajao na službi, ispovedio se do kraja, ništa nije skrivao. Duboko se pokajao za sve i nije se opravdavao: "Primi me, Gospode, i oprosti mi. Trudiću se da ne radim ono što sam radio juče i prekjuče sljedeći put" - počeo je otac Dimitrije.

Kaže, čovjek se pričestio, primio blagodat i izašao iz crkve prosvetljen, a onda je pao, i to olako:

- Ali je sreo nekoga, počeo da razgovara i počeo da se ponaša kao da čini dobro djelo, pozivajući ga u crkvu, govoreći mu da je ovdje divno, duhovno, da divno riječ Božja teče ovdje. Prošlo je deset minuta i shvatio je da mu je duša prazna... Ono što je ponio iz crkve je nestalo, iščezlo.

Sve što je čovjek vidio, osjetio i što je ušlo u njegovu dušu, kaže, kao kroz dimnjak, izletjelo je u nebo - i ponovo se njegova duša osjeća hladno i prazno...

- Jer ova prava osjećanja treba uvijek da ostanu tajna - upozorio je otac Dimitrije i dodao:

- I ono što primamo od Boga, naša unutrašnja veza s njim, naši razgovori s njim i darovi koje on daje, treba da budu skriveni u našim srcima. Ne treba da se dijele ni sa kim drugim... prenosi Religija.rs.