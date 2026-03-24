Logo
Large banner

Ovo nikako ne smijete raditi poslije pričešća: Otac Dimitrije upozorio vjernike na zamku za koju malo ko zna

Izvor:

Kurir

24.03.2026

07:19

Komentari:

0
Ово никако не смијете радити послије причешћа: Отац Димитрије упозорио вјернике на замку за коју мало ко зна

Pričešće je lični i tajanstveni susret sa Bogom, koji zahtijeva tišinu, smirenje i unutrašnju sabranost.

U pravoslavnoj vjeri pričešće predstavlja jedno od najsvetijih i najdubljih tajanstva Crkve. To je trenutak u kojem vjernik prima tijelo i krv Gospoda Isusa Hrista, sjedinjujući se s njim ne samo simbolično već istinski i duhovno.

Ovaj čin nije samo obred već živi susret čovjeka i Boga, potvrda vjere, pokajanja i želje za preobražajem.

Причешће

Društvo

Koliko puta vjernici mogu da se pričeste tokom Vaskršnjeg posta?

Pričešće je srž liturgijskog života. Bez njega, duhovni život vjernika ostaje nepotpun jer upravo kroz ovu svetu tajnu čovjek zadobija blagodat, snagu za borbu sa grijehom i utjehu u svakodnevnom životu.

Pričešće je dar Božije ljubavi, ali i odgovornost jer se prima s vjerom, strahom Božijim i pripremljenim srcem.

Ipak, uprkos njegovoj neizmjernoj važnosti, u pravoslavlju se naglašava da o pričešću ne treba govoriti olako niti ga iznositi kao temu za hvalisanje ili spoljašnje pokazivanje.

Društvo

Danas se treba pomoliti za zdravlje, blagostanje i spas duše!

To je lični i tajanstveni susret sa Bogom, koji zahtjeva tišinu, smirenje i unutrašnju sabranost.

O tome svjedoči i poučno objašnjenje protojereja Dimitrija Smirnova:

- Dešava se i ovako: čovjek se pripremio, vrijedno se trudio, preputovao dug put, pokisao na kiši, pobožno stajao na službi, ispovedio se do kraja, ništa nije skrivao. Duboko se pokajao za sve i nije se opravdavao: "Primi me, Gospode, i oprosti mi. Trudiću se da ne radim ono što sam radio juče i prekjuče sljedeći put" - počeo je otac Dimitrije.

Kaže, čovjek se pričestio, primio blagodat i izašao iz crkve prosvetljen, a onda je pao, i to olako:

Украјина Русија

Svijet

Gori istok: Rusi pokrenuli veliku ofanzivu, imaju novu taktiku

- Ali je sreo nekoga, počeo da razgovara i počeo da se ponaša kao da čini dobro djelo, pozivajući ga u crkvu, govoreći mu da je ovdje divno, duhovno, da divno riječ Božja teče ovdje. Prošlo je deset minuta i shvatio je da mu je duša prazna... Ono što je ponio iz crkve je nestalo, iščezlo.

Sve što je čovjek vidio, osjetio i što je ušlo u njegovu dušu, kaže, kao kroz dimnjak, izletjelo je u nebo - i ponovo se njegova duša osjeća hladno i prazno...

- Jer ova prava osjećanja treba uvijek da ostanu tajna - upozorio je otac Dimitrije i dodao:

- I ono što primamo od Boga, naša unutrašnja veza s njim, naši razgovori s njim i darovi koje on daje, treba da budu skriveni u našim srcima. Ne treba da se dijele ni sa kim drugim... prenosi Religija.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pričešće

SPC

religija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аулић: Вукановић рециклира лажи о непостојећим члановима породице Жељке Цвијановић

Republika Srpska

Aulić: Vukanović reciklira laži o nepostojećim članovima porodice Željke Cvijanović

1 h

9
Незапамћена трагедија: Дјечак попио отров мислећи да је сок и преминуо

Srbija

Nezapamćena tragedija: Dječak popio otrov misleći da je sok i preminuo

9 h

0
Ким Кардашијан овим потезом потврдила везу с Хамилтоном?

Scena

Kim Kardašijan ovim potezom potvrdila vezu s Hamiltonom?

9 h

0
Ким Џонг Ун на изборима освојио 99,93 одсто гласова

Svijet

Kim Džong Un na izborima osvojio 99,93 odsto glasova

9 h

0

Više iz rubrike

У које вријеме је најбоље орезати руже?

Savjeti

U koje vrijeme je najbolje orezati ruže?

10 h

0
Како отјерати бубашвабе из кухиње?

Savjeti

Kako otjerati bubašvabe iz kuhinje?

13 h

0
Не бацајте љуске од кромпира: Ево за шта их све можете користити у кући и у башти

Savjeti

Ne bacajte ljuske od krompira: Evo za šta ih sve možete koristiti u kući i u bašti

17 h

0
Ораси

Savjeti

Evo kako da gorkim orasima vratite ukus

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

43

Užas u Mostar: Maskirani napali vozača, zapalili auto

08

28

Vapaj iz Evropske komisije: Situacija kritična!

08

27

Strašna povreda u NBA ligi i uznemirujuć snimak: Krenuo da zakuca i pao

08

21

"Najveći dio otpada u Drini dolazi iz Srbije i Crne Gore"

08

20

Siner oborio Đokovićev rekord!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner