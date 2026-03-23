Kako otjerati bubašvabe iz kuhinje?

ATV

23.03.2026

19:31

Foto: Pexel/Picas Joe

Tražite efikasan način kako otjerati bubašvabe, a izbjegavate prskanje teških hemikalija blizu hrane i tanjira? Ovi uporni insekti stvaraju ozbiljan stres čim ih ugledate u uglu prostorije. Brzo se razmnožavaju i djeluju potpuno neuništivo. Ipak, tajna efikasne borbe krije se u sastojcima koje već držite na svojim policama. Zaboravite na toksična isparenja, jer priroda nudi odlične alternative.

Šta je najbrže rješenje protiv bubašvaba?

Najbrže rješenje protiv bubašvaba jeste mešavina sode bikarbone i šećera. Šećer djeluje kao mamac koji ih privlači, dok soda bikarbona burno reaguje sa njihovim digestivnim traktom, što dovodi do sigurne i brze eliminacije ovih štetočina.

Ova metoda spada u ubjedljivo najpopularnije kućne trikove. Napravite jednostavan prah tako što ćete pomiješati jednake dijelove šećera i sode bikarbone. Pospite ovu smjesu u plitke posude ili direktno na mjesta gdje ste primjetili njihovo kretanje. Bubašvabe će brzo nanjušiti slatki mamac. Konzumacija ove mješavine garantuje njihovo povlačenje. Redovno mijenjajte smjesu kako bi ostala suva i privlačna. Ovo je ujedno i najbezbjednija opcija ako imate ljubimce, jer mješavina sode bikarbone i šećera ne predstavlja opasnost za veće sisare.

Kako otjerati bubašvabe bornom kiselinom

Ukoliko je infestacija veća, pređite na sljedeći nivo odbrane. Borna kiselina predstavlja izuzetno moćno oružje kada planirate uništavanje ovih insekata. Pomiješajte bornu kiselinu sa malo brašna i šećera. Zamijesite gustu pastu sa par kapi vode. Od ove paste napravite male kuglice i rasporedite ih iza frižidera, šporeta ili ispod sudopere.

Kada insekt unese ovu smjesu, borna kiselina brzo i agresivno reaguje sa njihovim digestivnim traktom. Važno je naglasiti jednu bitnu stvar. Iako je veoma efikasna, borna kiselina predstavlja potencijalnu opasnost za djecu i kućne ljubimce. Zato kuglice obavezno postavite isključivo na teško dostupna i skrivena mjesta.

Eterična ulja kao prirodno sredstvo za bubašvabe

Ako vas zanima kako se riješiti bubašvaba putem mirisa, okrenite se eteričnim uljima. Bubašvabe ne podnose intenzivne arome. Pomiješajte vodu sa dvadesetak kapi esencijalnog ulja i sipajte u bočicu sa raspršivačem. Pokazalo se da ulje peperminta i lavande stvara nevidljivu barijeru koju insekti zaobilaze.

Redovno prskajte pragove, ivice prozora i prostore oko cijevi u kupatilu i kuhinji. Ovi mirisi djeluju kao prirodni repelenti. Osim što teraju napasti, vaš dom će stalno mirisati svježe i čisto. Takođe, kao najbolji mamac za insekte koji sporo djeluje izdvaja se dijatomejska zemlja. Ovaj fini prah oštećuje njihov spoljašnji oklop, dovodeći do isušivanja i sigurnog kraja. Bezbjedan je za ljude, ali zahtjeva malo strpljenja jer rezultati ne dolaze preko noći.

Osnovna higijena i zatvaranje pukotina

Nijedan repelent nema dugoročni efekat ukoliko vaša kuhinja predstavlja stalan izvor hrane. Mrvice hljeba, prosut sok ili otvorene kante za smeće djeluju kao magnet za štetočine. Zato redovno čišćenje kuhinjskih površina i brisanje podova ostaju prioritet. Zatvorite sve pukotine oko cijevi, lajsni i ventilacionih otvora silikonom ili pur pjenom. Sprečavanje njihovog ulaska uvijek daje najbolje rezultate.

Prisustvo ovih buba donosi i zdravstvene rizike. Njihov izmet i pljuvačka prenose bakterije i potencijalno pogoršavaju simptome astme. Slijedite ove korake, održavajte čistoću i znaćete tačno kako otjerati bubašvabe čim se pojave, prenosi Krstarica.

