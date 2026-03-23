Сијарто: Украјинске службе се мијешају у изборе

Извор:
СРНА
23.03.2026
19:20
Осовина Брисел-Берлин-Кијев озбиљно се мијеша у изборну кампању у Мађарској како би ослабила позицију актуелне Владе, а пријетње смрћу премијеру Виктору Орбану и прислушкивање телефона мађарских званичника представља велики скандал и озбиљан напад на суверенитет земље, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Ова осовина је одлучила је да опозициона странка Тиса треба да формира нову мађарску владу, јер сви разумију да, ако ми останемо на власти, Мађарска неће бити увучена у рат, новац Мађара неће ићи Украјини, а Украјинци неће ући у ЕУ", рекао је Сијарто на предизборном скупу.
Сијарто је указао да је у те сврхе Кијев обуставио испоруке руске нафте преко нафтовода "Дружба", напао инфраструктуру гасовода "Турски ток", пријетио убиством мађарском премијеру Виктору Орбану и његовој породици, а сада се бави прислушкивањем телефона мађарских званичника.
"Ово је велики скандал и озбиљан напад на суверенитет земље. Међутим, чињеница је да, шта год тајне службе радиле, како год се бавиле прислушкивањем, кога год покушавале да застраше, како год покушавале да ометају енергетске испоруке, ми нећемо попустити и бранићемо националне интересе и суверенитет Мађарске", нагласио је Сијарто.
Он је обећао да ће, уколико владајућа странка Фидес побиједи на парламентарним изборима 12. априла, Мађарска остати при свом ставу о Украјини, неће пружати војну ни финансијску помоћ тој земљи и учиниће све да спријечи њен пријем у ЕУ.
Раније данас је објављено да су украјинске специјалне службе прислушкивале мобилни телефон Сијарта, након што су до његовог броја дошле преко мађарског новинара који је одржавао блиске контакте са руководством опозиционе странке Тиса.
