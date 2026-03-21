Logo
Large banner

Evo kako da gorkim orasima vratite ukus

Autor:

ATV

21.03.2026

20:18

Komentari:

0
Ораси
Foto: pexels/Dmitry Demidov

Razbili ste ljusku oraha ili ste ih otvorili već oljušćene iz kese, spremni za kolač ili užinu, a onda - razočaranje.

Umjesto blagog, orašastog ukusa, dočekala vas je neprijatna gorčina.

Ovo je situacija koja se dešava mnogo češće nego što mislite, ali dobra vijest je da gorki orasi ne moraju odmah u kantu za smeće. Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da im vrate prijatan ukus i učine ih ponovo savršenim za jelo ili pripremu poslastica.

Potapanje u vodi - najjednostavniji trik koji daje rezultate

Jedan od najefikasnijih načina da ublažite gorčinu jeste potapanje oraha u vodu.

Očišćena jezgra stavite u dublju posudu i prelijte vodom sobne temperature tako da budu potpuno prekrivena.

Nakon kratkog stajanja, prospite vodu i sipajte novu.

Ovaj postupak ponovite nekoliko puta - na taj način se uklanja tanak sloj sa oraha koji je najčešći uzrok gorkog ukusa.

Kratko prženje pojačava ukus i uklanja gorčinu

Ako želite intenzivniji ukus, isprobajte sljedeći trik.

Stavite orahe u suv, zagrijan tiganj i lagano ih propržite uz stalno mješanje.

Osim što će gorčina nestati, orasi će dobiti bogatiju aromu i postati idealni za kolače, torte i razne deserte.

Blanširanje - rješenje za tvrdokornu gorčinu

Još jedan efikasan način je kratko blanširanje, odnosno kuvanje u vodi.

Ovaj postupak pomaže da se ukloni gorka kožica koja obavija jezgro. Nakon toga, orasi su spremni za upotrebu i imaju znatno blaži ukus.

Mali trik za slatke recepte koji pravi razliku

Ako orahe koristite za kolače, postoji još jedan jednostavan način da ih "spasite".

Kratko ih propržite u tiganju uz dodatak malo šećera ili meda. Na taj način ne samo da ćete ukloniti gorčinu, već ćete dobiti i blagu karamelizovanu notu koja podiže ukus svakog deserta.

Zašto orasi uopšte postaju gorki?

Gorčina se najčešće javlja kada orasi dugo stoje ili se čuvaju u neadekvatnim uslovima - na toplom, svjetlom mestu ili u otvorenoj ambalaži, prenosi Telegraf.rs.

Zato je važno da ih držite u hermetički zatvorenoj posudi, na hladnom i tamnom mjestu. Još bolja opcija je čuvanje u frižideru ili zamrzivaču, gdje će duže zadržati svježinu i pun ukus.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

orasi

Savjeti

Komentari (0)
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

24

Dodik: Još jedna uspješna posjeta Mađarskoj, podrška Viktoru Orbanu

22

16

Fudbaleri Borca igraju protiv TSC-a tokom premijerligaške pauze

22

04

U 25. godini preminuo Mihajlo Vesnić

21

47

Neobičan eksperiment sa 100 gladnih komaraca otkrio tajne njihovog leta

21

37

Bolje od ministarske plate: Poznato koliko je Mirjana Pajković već zaradila na platformi Onlifans

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner