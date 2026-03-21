Evo kako da gorkim orasima vratite ukus

Autor:ATV
21.03.2026
20:18
Komentari:0
Razbili ste ljusku oraha ili ste ih otvorili već oljušćene iz kese, spremni za kolač ili užinu, a onda - razočaranje.
Umjesto blagog, orašastog ukusa, dočekala vas je neprijatna gorčina.
Ovo je situacija koja se dešava mnogo češće nego što mislite, ali dobra vijest je da gorki orasi ne moraju odmah u kantu za smeće. Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da im vrate prijatan ukus i učine ih ponovo savršenim za jelo ili pripremu poslastica.
Jedan od najefikasnijih načina da ublažite gorčinu jeste potapanje oraha u vodu.
Očišćena jezgra stavite u dublju posudu i prelijte vodom sobne temperature tako da budu potpuno prekrivena.
Nakon kratkog stajanja, prospite vodu i sipajte novu.
Ovaj postupak ponovite nekoliko puta - na taj način se uklanja tanak sloj sa oraha koji je najčešći uzrok gorkog ukusa.
Kratko prženje pojačava ukus i uklanja gorčinu
Ako želite intenzivniji ukus, isprobajte sljedeći trik.
Stavite orahe u suv, zagrijan tiganj i lagano ih propržite uz stalno mješanje.
Osim što će gorčina nestati, orasi će dobiti bogatiju aromu i postati idealni za kolače, torte i razne deserte.
Još jedan efikasan način je kratko blanširanje, odnosno kuvanje u vodi.
Ovaj postupak pomaže da se ukloni gorka kožica koja obavija jezgro. Nakon toga, orasi su spremni za upotrebu i imaju znatno blaži ukus.
Mali trik za slatke recepte koji pravi razliku
Ako orahe koristite za kolače, postoji još jedan jednostavan način da ih "spasite".
Kratko ih propržite u tiganju uz dodatak malo šećera ili meda. Na taj način ne samo da ćete ukloniti gorčinu, već ćete dobiti i blagu karamelizovanu notu koja podiže ukus svakog deserta.
Gorčina se najčešće javlja kada orasi dugo stoje ili se čuvaju u neadekvatnim uslovima - na toplom, svjetlom mestu ili u otvorenoj ambalaži, prenosi Telegraf.rs.
Zato je važno da ih držite u hermetički zatvorenoj posudi, na hladnom i tamnom mjestu. Još bolja opcija je čuvanje u frižideru ili zamrzivaču, gdje će duže zadržati svježinu i pun ukus.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
3 h0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
22
24
22
16
22
04
21
47
21
37
Trenutno na programu