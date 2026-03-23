Nezapamćena tragedija: Dječak popio otrov misleći da je sok i preminuo

Nezapamćena tragedija pogodila je ivanjičko selo Trešnjevica, kada je dječak star 12 godina slučajno popio otrovnu tečnost koja se koristila za prskanje voćnjaka, nakon čega je preminuo.

"Kako smo nezvanično čuli, dječak je najvjerovatnije pomagao roditeljima u malinjaku. Kada je ožednio popio je tečnost iz plastične flašice koka-kole misleći da je sok, međutim to je bio otrovni rastvor koji su roditelji koristili za prskanje voćnjaka protiv korova" kaže za RINU jedan od mještana.

Prema nezvaničnim informacijama dječak je popio samo dva gutljaja i nije ništa rekao roditeljima, misleći da mu neće biti ništa samo od toga. Međutim, sve je završili tragično.

"On je dobio tegobe, roditelji su ga odmah odvezli u bolnicu, a potom i prebačen za Beograd, ali nesrećnom dječaku nije bilo spasa" dodaje izvor.

Mještani dodaju da je u pitanju vrijedna, radna i poštena porodica i da je ovo tragedija kakva se odavno ne pamti u selu.