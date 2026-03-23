Да ли ускоро стиже нова ставка на комуналне рачуне

23.03.2026
22:50
Директор ОпенАИ, Сем Алтман, истакао је на великом самиту да би вјештачка интелигенција могла да постане комунална услуга, слично електричној енергији или води.
Додао је да би корисници могли да је плаћају према томе колико је користе, не фиксно, већ по потрошњи.
Република Српска
Вукановић истиче да је Станивуковић проблем: Објавио ко ће бити кандидати
Замишљено је отприлике тако да умјесто да плаћате мјесечну претплату за АИ или фиксну цијену за премиум приступ, плаћаћете онолико колико користите рачунске ресурсе, баш као када плаћате струју према киловат‑сатима потрошње, а ту идеју подупиру и технолошки лидери који већ тестирају моделе наплате засноване на токенима, јединицама текста које велики АИ модели обрађују, које се могу мјерити и наплаћивати.
У пракси то значи да би један захтјев ка АИ који генерише сложен одговор или велики блок текста, могао да има вишу цијену него кратак одговор, баш као што већа потрошња струје у стану резултира већим рачуном.
Хроника
Осуђена "кућна помоћница" из БиХ која је ојадила аустријског пензионера
Ово би значило да они који интензивно користе АИ плаћају више, док би кежуал илити нередовни корисници, рецимо, они који питају АИ за кратке савјете или одговоре, платили мање.
Подаци показују да потрошња електричне енергије дата центара и АИ сервера расте вртоглавом брзином, толико да би у наредним годинама могли да троше приближно једнаку количину струје као мала или средња држава.
Ове операције захтијевају специјализоване процесоре (као што су ГПУ и ТПУ), снажно хлађење и велику инфраструктуру, што све скупа значи велике рачуне за струју који се некако морају покрити.
Свијет
Детаљи пада авиона: У летјелици било 125 људи, има мртвих и несталих
Неки стручњаци чак предвиђају да би АИ инфраструктура до краја деценије могла да преузме велики дио глобалног енергетског буџета, што не само да би утицало на цијену услуга, већ и на регулаторни приступ снабдијевању енергијом.
Тренутно корисници не плаћају директно за енергију коју АИ троши у дата центрима, већ то чине компаније које ту инфраструктуру посједују.
Али како потрошња расте, расте и притисак на мреже и потрошачке цијене, те ово тренутно стање није одрживо.
Занимљивости
Да ли сте међу њима? Ови знакови су на лошем гласу
Једна неформална дискусија на Редиту такође говори о томе да би у не тако далекој будућности чак и обични потрошачи могли да осјете АИ терет кроз веће рачуне за струју, не зато што користе АИ директно, већ зато што индустрија као цјелина троши све више енергије, што утиче на све кориснике мреже.
Реално гледано, коришћење вештачке интелигенције једног дана и то не тако далеког, већ у скоријој будућности, могло да да функционише слично као плаћање Инфостана или струје, по потрошњи и редовно.
Љубав и секс
Зашто вам се тресу ноге послије односа - изненђујуће објашњење
То би промијенило начин на који гледамо на АИ јер га више не бисмо посматрали као нешто бесплатно на интернету, већ као услугу за коју стварно плаћамо, зависно од тога колико је користимо.
У таквом систему, корисници би могли да прате колико троше, да паметно користе АИ и да контролишу рачуне тако да не буду изненађени на крају мјесеца.
