Детаљи пада авиона: У летјелици било 125 људи, има мртвих и несталих

Аутор:АТВ
23.03.2026
22:39
Коментари:0
Најмање једно лице је погинуло, 77 је хоспитализовано, а 47 се води као нестало у паду авиона колумбијског ратног ваздухопловства, који се срушио непосредно након полијетања, саопштио је колумбијски министар одбране Педро Санчез.
Он је навео да је у авиону било 125 људи, да је највјероватнији узрок био старост летјелице и муниција коју је превозио.
"Истрага о узроку несреће је у току", каже Санчез.
Санчез је раније данас саопштио да је до несреће дошло убрзо након полијетања авиона из града Пуерто Легуизама у јужној покрајини, те да се несрећа догодила три километра од центра града, преноси СРНА.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
10
22
58
22
57
22
52
22
50
Тренутно на програму