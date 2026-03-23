Logo
Large banner

Детаљи пада авиона: У летјелици било 125 људи, има мртвих и несталих

Аутор:

АТВ

23.03.2026

22:39

Коментари:

0
Срушио се авион у Колумбији
Фото: X/Screenshot

Најмање једно лице је погинуло, 77 је хоспитализовано, а 47 се води као нестало у паду авиона колумбијског ратног ваздухопловства, који се срушио непосредно након полијетања, саопштио је колумбијски министар одбране Педро Санчез.

Он је навео да је у авиону било 125 људи, да је највјероватнији узрок био старост летјелице и муниција коју је превозио.

"Истрага о узроку несреће је у току", каже Санчез.

Санчез је раније данас саопштио да је до несреће дошло убрзо након полијетања авиона из града Пуерто Легуизама у јужној покрајини, те да се несрећа догодила три километра од центра града, преноси СРНА.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срушио се авион

Kolumbija

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Новинарка и њено троје дјеце страдали у пожару

22

58

Незапамћена трагедија: Дјечак попио отров мислећи да је сок и преминуо

22

57

Ким Кардашијан овим потезом потврдила везу с Хамилтоном?

22

52

Ким Џонг Ун на изборима освојио 99,93 одсто гласова

22

50

Да ли ускоро стиже нова ставка на комуналне рачуне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner