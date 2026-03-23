Idi, ili ću i tebe ubiti: Rođak djevojke koja je ubila bivšeg otkrio jezive detalje

Nakon tragičnog incidenta u selu Majac kod Podujeva, u kojem su stradale tri osobe, pojavljuju se različite verzije događaja, nakon što je Ardita Gaši (31) ubila Ilijaza Ibrahimija, muškarca sa kojim je navodno bila u vezi, i suprugu njenog strica Miadije Gaši (73).

Jedan od članova porodice Gaši, koji je želio da ostane anoniman, ispričao je medijima da porodica nikada nije imala problema i da nije bila upoznata sa odnosom između osumnjičene Ardite Gaši i sada pokojnog Iljaza Brahimija (45) iz Obilića.

"Nakon što je pucala, otišla je u dječiju sobu gdje je ostala sa troje djece i strinom. Rekla je ujni da izađe jer je morala da razgovara sa djecom o nečemu. Čim su izašli, čuo se vrisak. Odmah smo potrčali, a ona se zaključala u sobu. Kada je njen brat pokušao da uđe, usmjerila je pištolj ka njemu i rekla mu: ‘Idi ili ću i tebe ubiti’", ispričao je rođak.

On je dodao da je u tragičnom slučaju korišćen revolver, odbacujući tvrdnje da je osumnjičena pucala automatskim oružjem.

Ardita Gaši je nakon krvavog pira okrenula oružje ka sebi, nakon čega je bila hospitalizovana zbog samopovređivanja, ali nije preživjela povrede i preminula je u ponedjeljak ujutru.

Sa druge strane, portparolka Osnovnog tužilaštva u Prištini, Kaltrina Šalja, izjavila je da je sve počelo kao rezultat spora između glavnoosumnjičene i 45-godišnjeg muškarca, ali da motiv još nije poznat.

Tužilaštvo je saopštilo da je na mjestu ubistva zaplijenjeno vatreno oružje, nekoliko metaka i drugi materijalni dokazi, koji su relevantni za slučaj.

"Odmah nakon prijema informacija, policija i drugi istražni timovi, zajedno sa državnim tužiocem iz Odjeljenja za teška krivična djela, izašli su na mjesto zločina kako bi preduzeli prve istražne radnje. Tokom pregleda mjesta zločina, zaplijenjeno je vatreno oružje i nekoliko metaka, kao i neki drugi materijalni dokazi relevantni za slučaj. Po nalogu državnog tužioca, tijela žrtava su poslata Institutu za sudsku medicinu na obdukciju", saopšteno je.

Prema policijskim podacima, tijelo muškarca je pronađeno u automobilu u blizini kuće osumnjičene, dok je starija žena preminula u Urgentnom centru nakon što je podlegla prostrelnim ranama.

Ardita i Iljaz su navodno raskinuli, ali nije poznato da li je to motiv krvavog zločina.

Prema policijskim podacima, tijelo muškarca je pronađeno u automobilu u blizini kuće osumnjičene, dok je starija žena preminula u Urgentnom centru nakon što je podlegla prostrelnim ranama, prenosi "Bota Sot".

