Гори исток: Руси покренули велику офанзиву, имају нову тактику

24.03.2026
Руска војска покренула је прољећну офанзиву на истоку Украјине. Како преноси амерички CNN, позивајући се на информације с украјинског фронта и анализе Институт за проучавање рата (Institute for the Study of War – ISW), напади из дана у дан добијају на интензитету захваљујући побољшању временских прилика.
Москва у нападе, поред пјешадије и дронова, укључује и десетине тенкова те оклопних возила.
Главнокомандујући Оружаних снага Украјине Олександар Сирски потврдио је у петак да Руси посљедњих дана појачавају нападе на истоку земље.
„С промјеном временских услова, руски агресор је појачао притисак на неколико дијелова фронта“, изјавио је Сирски за CNN. Додао је да већ неколико дана заредом број борбених окршаја премашује 200 дневно. Према његовим ријечима, руске снаге свакодневно губе више од хиљаду војника, што укључује погинуле и тешко рањене.
Да се руска армија припрема за даљу офанзиву, потврђују и информације с терена. Украјинска војска у свим секторима биљежи активно кретање непријатељских трупа, појачану артиљеријску ватру, подршку авијације и масовну употребу беспилотних летјелица.
Један од главних руских циљева тренутно је град Лиман у Доњецкој области, који се налази на рубу такозваног „одбрамбеног појаса“. Овај појас обухвата и градове Краматорск и Славјанск, удаљене око 35, односно 20 километара ваздушне линије од Лимана.
Командант 3. украјинског корпуса, бригадни генерал Андриј Билецки изјавио је у суботу да су Руси на овом подручју ангажовали готово 30 оклопних возила и више од 500 пјешадинаца. Ипак, истакао је да су сви руски напади успјешно одбијени.
Амерички Институт за проучавање рата (Institute for the Study of War – ISW) процјењује да руска војска мијења тактику.
„Овај напад у снази батаљона знатно је већи од већине руских механизованих напада протеклих мјесеци“, наводе из ISW-а. Аналитичари истичу да постоје јасни показатељи да ће, поред Лимана, руске снаге вршити притисак и на Краматорск те Костјантиновку. Према извјештајима 11. корпуса, Руси су већ удвостручили употребу артиљерије и авијације у правцу Краматорска.
Украјинске снаге су на великом дијелу фронта у значајном бројчаном заостатку, те се при одбијању руских напада у великој мјери ослањају на дронове.
Москва не крије да јој је главни циљ потпуно освајање Донбаса (територије која обухвата Доњецку и Луганску област). Руси захтијевају да им се територија преда без борбе. Кијев то категорично одбија упркос томе што на територијалне уступке тренутно врши притисак и амерички предсједник Доналд Трамп, преноси Кликс.
