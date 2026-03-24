Sukob ulazi u novu fazu: Izrael razmatra pomjeranje granice do rijeke Litani

Sukob na Bliskom istoku ulazi u novu fazu uz oprečne tvrdnje o mogućim pregovorima i nastavak vojnih udara na terenu. Dok Vašington govori o napretku u razgovorima, Teheran to negira, a tenzije u regionu ne jenjavaju.

Izraelska vojska izvela je udare na Iran, najavljujući moguće pomjeranje granice s Libanom do rijeke Litani. Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) odgovorio je novim vazdušnim napadima na vojnu infrastrukturu SAD i Izraela.

Netanjahu razgovarao sa Trampom o Iranu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je razgovarao u ponedjeljak telefonom sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom o mogućem sporazumu sa Iranom, objavio je izraelski portal Ynet.

- Razgovarao sam sa Trampom ranije danas. Tramp vjeruje da postoji prilika da se iskoristi značajan napredak izraelskih odbrambenih snaga i američke vojske kako bi se osigurali vojni ciljevi u okviru sporazuma koji će zaštititi naše strateške interese - istakao je izraelski premijer.

Poručio je takođe da će Izrael braniti svoje interese u svakoj situaciji i da će IDF u međuvremenu nastaviti da napada Iran i Liban.

- Do srži uništavamo raketni i nuklearni program i nastavljamo da ozbiljno štetimo Hezbolahu. Prije samo nekoliko dana eliminisali smo još dva nuklearna naučnika (uključena u iranski nuklearni program) i naša ruka je i dalje ispružena. Čuvaćemo naše vitalne interese u svakoj situaciji - upozorio je premijer Izraela.

Šef Bijele kuće Donald Tramp naložio je odlaganje napada na iransku energetsku mrežu, tvrdeći da su Vašington i Teheran postigli dogovor o 15 glavnih tačaka prekida rata, uključujući i obavezu Irana da u budućnosti ne posjeduje nuklearno oružje.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf negirao je te tvrdnje, ocjenjujući ih kao "lažne vijesti" čiji je cilj manipulacija finansijskim i naftnim tržištima.

Na suprotstavljene izjave reagovao je i Kremlj, navodeći da prati brojne oprečne tvrdnje u vezi sa navodnim pregovorima između SAD i Irana i izražavajući nadu u brzi prelazak sa vojne eskalacije na diplomatsko rješenje.

Uprkos najavama o mogućim razgovorima, borbe se nastavljaju. Izraelska vojska saopštila je da izvodi nove udare na Teheran, dok je Korpus čuvara islamske revolucije pokrenuo novi talas uzvratnih napada na američke i izraelske vojne ciljeve u regionu.

Dodatnu zabrinutost izazivaju izjave izraelskih zvaničnika o mogućem širenju vojnih operacija. Predsjednik Izraela Isak Hercog naglasio je potrebu uspostavljanja "strateške dubine" u Libanu, dok je ministar finansija Bezalel Smotrič predložio pomjeranje granice do rijeke Litani.

Istovremeno, uprkos napetostima u regionu, dva tankera sa tečnim naftnim gasom prošla su kroz Ormuski moreuz, koji ostaje ključna tačka globalnog energetskog saobraćaja, prenosi RTV.