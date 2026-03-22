Izrael odobrio kopnenu operaciju!

SRNA

22.03.2026

21:08

Израел одобрио копнену операцију!

Načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga /IDF/ general-potpukovnik Ejal Zamir odobrio je planove za kopnene operacije protiv pokreta Hezbolah u Libanu, saopštila je izraelska vojska.

"Operacija protiv Hezbolaha je dugotrajna i mi smo spremni za nju", citirao je IDF Zamira u objavi na "Iksu".

On je rekao da je operacija protiv Hezbolaha tek počela.

Početkom marta, Hezbolah je nastavio aktivne vojne operacije protiv Izraela nakon atentata na iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Kao odgovor, izraelska vojska je pokrenula intenzivne napade na južna predgrađa Bejruta i desetine gradova i naselja u južnom i istočnom Libanu.

