Drama u šumi: Medvjed napao muškarca

Izvor:
Tanjug
22.03.2026
19:50
Jedan muškarac teško je povrijeđen kada ga je napao medvjed u šumi u rumunskom okrugu Mureš, prenijeli su danas lokalni mediji.
Pripadnici hitne službe zatekli su 58-godišnjeg čovjeka u svjesnom stanju i sa povredama nogu i frakturom lijeve ruke, prenosi Digi 24.
Povrijeđeni čovjek prebačen je helikopterom u bolnicu u gradu Targu Mureš.
Kako se navodi, on je bio sam u trenutku napada medvjeda.
"Nakon medicinske procjene, utvrđeno je da žrtva ima višestruke otvorene povrede po nogama, kao i otvorenu frakturu lijeve ruke", naveli su lekari.
On se nalazio u svjesnom stanju i prebačen je u bolnicu.
