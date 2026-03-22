Drama u šumi: Medvjed napao muškarca

Jedan muškarac teško je povrijeđen kada ga je napao medvjed u šumi u rumunskom okrugu Mureš, prenijeli su danas lokalni mediji.

Pripadnici hitne službe zatekli su 58-godišnjeg čovjeka u svjesnom stanju i sa povredama nogu i frakturom lijeve ruke, prenosi Digi 24.

Povrijeđeni čovjek prebačen je helikopterom u bolnicu u gradu Targu Mureš.

Kako se navodi, on je bio sam u trenutku napada medvjeda.

"Nakon medicinske procjene, utvrđeno je da žrtva ima višestruke otvorene povrede po nogama, kao i otvorenu frakturu lijeve ruke", naveli su lekari.

