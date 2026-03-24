Evropa u panici: Vojska izašla na ulice

B92

24.03.2026

07:56

Foto: Tanjug/AP

Vojnici su u ponedjeljak raspoređeni na ulice vodećih belgijskih gradova kako bi pojačali bezbjednost jevrejske zajednice nakon antisemitskih napada u Belgiji i Holandiji.

Ovaj potez uslijedio je nakon eksplozije ovog mjeseca u sinagogi u Liježu, koju su vlasti okarakterisale kao antisemitski čin.

"Od danas vraćamo vojnike na ulice u Briselu i Antverpenu jer je bezbednost osnovno pravo", objavio je u ponedjeljak belgijski ministar odbrane Teo Franken na platformi X.

Raspoređivanje vojnika, organizovano u saradnji sa saveznom policijom, obezbijediće sigurnost na mjestima gdje se okupljaju Jevreji, uključujući sinagoge i škole, priopštile su belgijske vlasti.

Dodatne bezbjednosne mjere uslijedile su nakon podmetanja požara u sinagogi u Roterdamu i eksplozije u jevrejskoj školi u Amsterdamu.

