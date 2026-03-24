Strašna povreda u NBA ligi i uznemirujuć snimak: Krenuo da zakuca i pao

24.03.2026

08:27

Komentari:

0
Страшна повреда у НБА лиги и узнемирујућ снимак: Кренуо да закуца и пао
Foto: Printscreen/X

Strašna povreda košarkaša Golden Stejta Mozesa Mudija (23) u NBA ligi. Na utakmici protiv Dalasa je doživio povredu zbog koje je izvjesno završio sezonu i možda će morati i na operaciju. Sve se dogodilo bez ikakvog kontakta što dodatno zabrinjava. U momentu kada je krenuo da zakuca.

Mudi je ukrao loptu u posljednjem minutu produžetka, krenuo je sam na koš i samo se čekalo da završi akciju. Htio je da zakuca, skočio je i onda je samo pao kao "pokošen". Na snimcima se vidi da mu je koljeno "propalo" i da je došlo do ozbiljne povrede ligamenata.

Sve je odmah stalo, lekari su utrčali na teren i nažalost na nosilima je morao da bude iznijet. To je samo potvrda koliko je situacija ozbiljna. Očekuju se dodatni pregledi, snimci i sve što je potrebno kako bi se ustanovilo tačno šta je u pitanju. Teška povreda u trenutku kada je meč bio manje-više rešen. Među prvima mu je prišao Drejmond Grin i zagrlio ga dok je bio na kolicima/nosilima.

Težak udarac za beka Voriorsa i čovjeka koji je dobio još veću minutažu od kada se povrijedio Stef Kari. Voriorsi će se za plej-of NBA lige boriti preko plej-in turnira, samo je pitanje sa koje pozicije. Trenutno su 10. sa skorom 34-38, ispred su Portland (36-37) i Klipersi (36-36), dok sedmu poziciju drži Finiks (40-32). Da vas upozorimo na vrijeme, snimak povrede je uznemirujuć...

