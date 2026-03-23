Rutinski tripl-dabl Jokića i pobjeda Denvera protiv Portlanda

23.03.2026
Košarkaši Denver nagetsa pobijedili su na domaćem parketu ekipu Portland trejlblejzersa sa 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19) u utakmici regularnog dijela sezone NBA lige. Nikola Jokić meč je završio sa novim tripl-dablom sa 22 poena, 14 skokova i 14 asistencija.
Nagetsi su konačno odigrali utakmicu kakvu navijači žele da gledaju, a trijumf protiv neugodnog Portlanda koji podiže formu veliki je korak za dolazak među top četiri pozicije na tabeli.
Denver je od početka do kraja kontrolisao utakmicu i zabilježio sigurnu pobjedu, a ključnu ulogu očekivano imao je Nikola Jokić, koji je ostvario tripl-dabl učinak sa 22 poena, 14 skokova i 14 asistencija.
Nagetsi su tokom ovog susreta imali i velikih 20 poena prednosti.
Utakmica je počela u visokom ritmu, uz veliki broj poena na obje strane, pa su oba tima već u prvoj četvrtini postigla po više od 40.
Ipak, kako je meč odmicao, tempo je opao, a Denver je postepeno preuzimao kontrolu. Na poluvremenu je imao šest poena prednosti.
U nastavku je domaći tim pojačao odbranu i povećao razliku na dvocifrenu, da bi u jednom trenutku stigao i do +20. Portland nije uspio da se vrati u meč, iako je na startu djelovao ravnopravno.
Najefikasniji u ekipi Portlanda bio je Deni Avdija sa 23 poena i 14 asistencija. Donovan Klingen je zabilježio dabl-dabl učinak sa 18 poena i 13 skokova, dok su Robert Vilijams i Tumani Kamara postigli po 16 poena. Skut Henderson dodao je 13.
Kod Denvera, pored Jokića, istakli su se Džamal Mari sa 22 poena i Kameron Džonson sa 19.
Kristijan Braun postigao je 15 poena, Pejton Votson 14, Brus Braun 13, a Aron Gordon 12 poena.
Ovim porazom Portland je pao sa osmog na deveto mesto na tabeli, ali do kraja sezone ima još deset utakmica da popravi plasman.
