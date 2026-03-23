Rutinski tripl-dabl Jokića i pobjeda Denvera protiv Portlanda

23.03.2026

07:18

Рутински трипл-дабл Јокића и побједа Денвера против Портланда
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Košarkaši Denver nagetsa pobijedili su na domaćem parketu ekipu Portland trejlblejzersa sa 128:112 (42:40, 33:29, 32:24, 21:19) u utakmici regularnog dijela sezone NBA lige. Nikola Jokić meč je završio sa novim tripl-dablom sa 22 poena, 14 skokova i 14 asistencija.

Nagetsi su konačno odigrali utakmicu kakvu navijači žele da gledaju, a trijumf protiv neugodnog Portlanda koji podiže formu veliki je korak za dolazak među top četiri pozicije na tabeli.

Denver je od početka do kraja kontrolisao utakmicu i zabilježio sigurnu pobjedu, a ključnu ulogu očekivano imao je Nikola Jokić, koji je ostvario tripl-dabl učinak sa 22 poena, 14 skokova i 14 asistencija.

Nagetsi su tokom ovog susreta imali i velikih 20 poena prednosti.

Utakmica je počela u visokom ritmu, uz veliki broj poena na obje strane, pa su oba tima već u prvoj četvrtini postigla po više od 40.

Ipak, kako je meč odmicao, tempo je opao, a Denver je postepeno preuzimao kontrolu. Na poluvremenu je imao šest poena prednosti.

U nastavku je domaći tim pojačao odbranu i povećao razliku na dvocifrenu, da bi u jednom trenutku stigao i do +20. Portland nije uspio da se vrati u meč, iako je na startu djelovao ravnopravno.

Najefikasniji u ekipi Portlanda bio je Deni Avdija sa 23 poena i 14 asistencija. Donovan Klingen je zabilježio dabl-dabl učinak sa 18 poena i 13 skokova, dok su Robert Vilijams i Tumani Kamara postigli po 16 poena. Skut Henderson dodao je 13.

Kod Denvera, pored Jokića, istakli su se Džamal Mari sa 22 poena i Kameron Džonson sa 19.

Kristijan Braun postigao je 15 poena, Pejton Votson 14, Brus Braun 13, a Aron Gordon 12 poena.

Ovim porazom Portland je pao sa osmog na deveto mesto na tabeli, ali do kraja sezone ima još deset utakmica da popravi plasman.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

