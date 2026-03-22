Stefanović: Vratili smo se iz odbrane, vidi se novi borbeni duh!

Igokea je prekinula seriju loših rezultata, i pred domaćom publikom je savladala ekipu koja je igrača četvrtfinale Evrokupa ove sezone.

"Jako naporna nedjelja, poslije poraza od Bosne, mi smo u ritmu utakmica da mediji nisu ni stigli da izvjeste da smo bili u Rusiji i izgubili. Vratili smo se nakon jako napornog puta, momci su odlično trenirali, mislim da se vidi novi borbeni duh, pa šta bude, bićemo zadovoljni. Danas smo ponovo bili stegnuti, puno promašenih slobodnih bacanja i šuteva. Iz odbrane smo se vratili i potpuno zasluženo pobijedili jednu izvanrednu ekipu koja je bila na loptu da igra polufinale Evrokupa. Moramo znati sa kim igramo u drugoj fazi", kaže trener Igokee Nenad Stefanović.

Odbranili smo domaći teren i moramo da nastavimo u istom ritmu, kaže košarkaš Igokee Vojin Ilić.

"Znali smo da će biti teška utakmica. Pokušali smo da odigramo čvrstu utakmicu i da smo odbranili domaći teren i moram da nastavimo u istom ritmu. Težak period je iza nas, ali se dižemo kao ekipa i treningom napredujemo sve više i nadam se daće pobjede dolaziti", kaže Ilić.

U narednom kolu Igokea će ponovo igrati pred svojim navijačima protiv Budućnosti