Srbin (46) optužen za silovanje prostitutke u Švajcarskoj: Držao je zaključanu u stanu i brutalno mučio

24.03.2026

09:12

Србин (46) оптужен за силовање проститутке у Швајцарској: Држао је закључану у стану и брутално мучио
Foto: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Državljanin Srbije (46) optužen je za jezivo silovanje prostitutke u Švajcarskoj. Slučaj je zabilježen 2024. godine na Božić, a prema optužnici, tereti se za višestruko silovanje, nanošenje teških tjelesnih povreda i protivpravno lišenje slobode.

Prema pisanju švajcarskih portala, drama je počela nakon što je Srbin otišao u jedan bordel u Bazelu, gdje je, kako je sam priznao, "proveo dva sata sa mladom grčkom prostitutkom", što ga je koštalo 540 švajcarskih franaka.

Međutim, ono što je uslijedilo, prema optužnici, pretvorilo se u noćnu moru. Nakon izlaska iz bordela, Srbin ju je odveo u svoj stan, zaključao i satima zlostavljao.

Tužilaštvo tvrdi da je žrtvu primoravao da konzumira narkotike, uključujući kokain i metamfetamin, kao i preparat kamagru, nakon čega ju je seksualno zlostavljao.

"Prema njenom svjedočenju, ponižavao ju je i kontrolisao, vodeći je po stanu i terajući je na degradirajuće radnje.

Sa druge strane, optuženi negira krivicu i tvrdi da je sve bilo uz obostrani pristanak.

"Molim se za nju i njenu kćerku svake noći", izjavio je pred sudom.

Vještačenjem je utvrđeno da optuženi ima antisocijalni poremećaj ličnosti, što dodatno komplikuje slučaj.

Tužilaštvo za njega traži čak 12 godina zatvora, kao i meru protjerivanja iz Švajcarske u trajanju od 20 godina. Presuda u ovom šokantnom slučaju očekuje se u ponedeljak.

Ključni dokaz

Ključni dokaz u ovom slučaju je uznemirujući video snimak nastao 25. decembra u Univerzitetskoj bolnici u Bazelu. Na njemu se vidi osumnjičeni i prestravljena žena koja medicinskom osoblju daje međunarodno prepoznat znak za pomoć, više puta otvara i zatvara šaku.

"Na snimku se vidi kako žena pokušava da signalizira da je žrtva nasilja, dok osumnjičeni mirno razgovara sa medicinskom sestrom.

Стигли "супер радари": Снимају чак 9 прекршаја и брзину, али то није све

"Позлило ми је од призора": Дјечак (5) пао са 8. спрата, није му било спаса!

Милорад Додик

Ужас у Мостар: Маскирани напали возача, запалили ауто

"Позлило ми је од призора": Дјечак (5) пао са 8. спрата, није му било спаса!

Вапај из Европске комисије: Ситуација критична!

Експлозија у рафинерији Валеро у Тексасу, становници евакуисани

Војска војници парада

