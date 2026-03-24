Dodik: Jadni su i Bakir Izetbegović i njegova politika

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su jadni i predsjednik SDA Bakir Izetbegović i njegova politika.

"Nekako mi prosto dođe žao Bakira. Ne pita se ništa u Republici Srpskoj, a htio bi. Priznaje da je naivan, a htio bi da dominira. Upada u nekakve zamišljene zamke, a htio bi da kreira procese", naveo je Dodik.

Napomenuo je i da Izetbegović piše političke izjave sa reisom, a govori o sekularnoj državi, BiH svojata samo za Bošnjake, a govori o ravnopravnosti, govori o antifašizmu, a prećutkuje pismo sarajevskih intelektualaca fireru.

"Ispade po njegovoj interpretaciji da je u izjavi osudio i oca Aliju, ali i to mu uzalud. Jadni su i on i njegova politika", napisao je Dodik na Iksu.