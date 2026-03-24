Lavrov: Dramatični događaji ─ stručnjaci kažu da je ovo treći svjetski rat

Tokom proteklih mjeseci i nedjelja svjedoci smo dramatičnih događaja na Bliskom istoku i u Latinskoj Americi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, govoreći na sednici Upravnog odbora Fonda za javnu diplomatiju „Gorčakov“.

„Posljednjih mjeseci i nedjelja, postali smo svjedoci dramatičnih događaja i u Latinskoj Americi i na Bliskom istoku – događaja koji direktno proizilaze iz pokušaja zapadnih manjinskih država da održe ostatke svoje dominacije na međunarodnoj sceni upotrebom brutalne sile, zanemarujući sve prethodno potpisane i ratifikovane obaveze prema međunarodnom pravu“, rekao je Lavrov.

Brzo širenje konfliktnih zona širom svijeta

Ministar je primijetio da brzo širenje konfliktnih zona širom svijeta, koje uključuje nove zemlje i čitave regione, izaziva ozbiljnu zabrinutost.

„Primijetili smo da su neki stručnjaci, uključujući i one u Rusiji, specijalizovani za istoriju međunarodnih odnosa, već počeli da karakterišu i kvalifikuju ono što se dešava kao treći svjetski rat“, zaključio je Lavrov.

Svijetu prijeti destabilizacija zbog sukoba oko Irana

Prema njegovim riječima, žestoka vojna intervencija SAD i Izraela protiv Irana prijeti da destabilizuje svjetsku trgovinu i svjetsku energetsku bezbjednost.

„Od kraja februara SAD i Izrael sprovode žestoku vojnu agresiju protiv Islamske Republike Iran. Situacija prijeti da destabilizuje ne samo region Persijskog zaliva, što se već dogodilo, i ne samo cijeli Bliski istok, što je već u toku, već i svjetsku trgovinu, svjetsku energetsku bezbjednost, kao i međunarodni transport i poslovne komunikacije“, rekao je Lavrov.

Ministar je napomenuo i da rukovodstvo Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) neadekvatno reaguje na prijetnje po nuklearnu bezbjednost koje predstavlja američko-izraelska agresija protiv Irana.

„Na meti, a ovo je proglašeno legitimnom metom, su najviše iransko rukovodstvo i civilna infrastruktura, uključujući nuklearna energetska postrojenja pod zaštitnim mjerama IAEA“, istakao je Lavrov.

On je dodao da Rusija nije ravnodušna prema onome što se dešava između Irana i njegovih susjeda, kao i da je spremna da se pridruži posredničkim naporima oko Irana i saopštava svoje ocijene Teheranu.

„Trenutno razgovaramo o svim ovim pitanjima i, naravno, saopštavamo naše procjene i evoluciju stavova i Irancima i državama članicama Savjeta za saradnju zemalja Persijskog zaliva“, rekao je Lavrov.

Prema riječima šefa ruske diplomatije, Moskva je uvjerena da je „upravo taj put — put pregovora, put ujedinjenja i dogovora o ravnoteži interesa u interesu“ Bliskog istoka – ključnog regiona u svijetu, „a ne pokušaj da se bilo koja zemlja, a posebno Iran, primora da slijedi diktat iz inostranstva“.

(Sputnjik)