Kineski naučnici napravili bateriju od gvožđa koja traje 16 godina

Kineski istraživači predstavili su novo rješenje zasnovano na gvožđu koje može da izdrži više od 6.000 ciklusa punjenja, obećavajući dugogodišnji stabilan rad i značajno niže troškove.

Kineski naučnici sa Instituta za istraživanje metala napravili su veliki iskorak u razvoju takozvanih protočnih (flow) baterija, a njihovo rješenje moglo bi da promijeni način na koji skladištimo električnu energiju.

Testiranja na prototipu pokazala su da ova baterija može da izdrži čak 6.000 ciklusa punjenja, što odgovara periodu dužem od 16 godina svakodnevne upotrebe. Čak i nakon tog vremena, baterija ne gubi kapacitet, dok efikasnost ostaje na visokih 78,5 posto.

Gvožđe kao jeftina alternativa litijumu

Glavna prednost ove inovacije je korištenje gvožđa, materijala koji je višestruko jeftiniji od litijuma, koji se danas nalazi u gotovo svim savremenim uređajima. Nova formula elektrolita i izmijenjena molekularna struktura riješile su dugogodišnji problem degradacije baterija tokom rada.

Naučnici su uspjeli da spriječe stvaranje štetnih naslaga unutar sistema, što je ranije bio glavni uzrok kvarova kod sličnih tehnologija. Također, curenje aktivne supstance kroz membranu svedeno je na minimum, čime je osigurana dugotrajna stabilnost sistema.

Veliki potencijal za energetiku

Ova tehnologija ima značajan ekonomski potencijal jer je gvožđe lako dostupno i znatno pristupačnije od rijetkih metala, navodi portal Intresting inžinjering.

Takve baterije mogle bi biti idealno rješenje za masovno skladištenje energije iz solarnih i vjetroelektrana, gd‌je je potrebna velika snaga po nižoj cijeni. Kako potražnja za industrijskim energetskim sistemima ubrzano raste, ovaj kineski izum mogao bi postati ključni alat za stabilizaciju elektroenergetske mreže.

Umjesto skupih i kratkoročnih rješenja, ova tehnologija nudi dugotrajniju i ekonomičniju alternativu, koja je istovremeno povoljnija i za životnu sredinu i za krajnje korisnike, prenosi Smartlife.

