Vještačka inteligencija brža od ljekara u hitnim slučajevima? Studija koja pokreće mnogo pitanja

Nova studija istraživača sa Harvard Medikal Skul pokazuje da vještačka inteligencija može biti preciznija od ljekara u dijagnostikovanju pacijenata u hitnim situacijama.

Istraživanje objavljeno u časopisu Sajns analiziralo je kako napredni AI modeli funkcionišu u realnim scenarijima urgentne medicine i rezultati su iznenadili čak i stručnjake.

Posebno je zanimljivo što su simulirani uslovi rada koji podsjećaju na realne situacije u urgentnim centrima gdje ljekari često rade pod pritiskom vremena i sa ograničenim informacijama. Upravo u takvim okolnostima AI je pokazao potencijal da unapredi proces donošenja odluka i smanji rizik od grešaka.

Kako je AI nadmašio ljekare

U okviru studije upoređene su performanse lekara i AI sistema na osnovu stvarnih slučajeva iz hitne pomoći. AI model je u velikom broju situacija davao tačnije ili približnije dijagnoze posebno kada su informacije o pacijentima bile ograničene. To je naročito važno u prvim fazama pregleda kada se odluke donose brzo i često bez kompletne medicinske dokumentacije.

U testovima sa više slučajeva AI je pokazao veću stopu tačnosti u odnosu na ljekare koji su analizirali iste podatke. Ključna prednost leži u sposobnosti da brzo obradi velike količine informacija, poveže simptome sa širokim spektrom mogućih stanja i prepozna obrasce koje ljudi mogu prevideti.

Zdravlje Vještačka inteligencija može da otkrije rak pankreasa godinama prije klasične dijagnoze

Takođe AI nije podložan umoru niti pritisku koji često utiču na rad medicinskog osoblja.

Gdje AI još uvijek zaostaje

Iako rezultati djeluju impresivno stručnjaci upozoravaju da AI nije spreman da zamijeni ljekare. Studija se oslanjala na tekstualne podatke bez direktnog kontakta sa pacijentima i bez neverbalnih signala koji su često ključni u medicini. U realnom okruženju ljekari koriste mnogo širi spektar informacija uključujući fizički pregled i komunikaciju sa pacijentom.

AI ne može da proceni emocije bol ili kompleksne situacije koje zahtevaju iskustvo i intuiciju ljekara. Takođe postoji pitanje odgovornosti i etike u donošenju medicinskih odluka što je oblast u kojoj ljudski faktor i dalje ima ključnu ulogu. Zbog toga stručnjaci naglašavaju da tehnologija treba da bude podrška a ne zamjena.

Budućnost saradnje čovjeka i mašine

Istraživači smatraju da AI treba posmatrati kao alat koji pomaže lekarima a ne kao zamjenu. Njegova uloga može biti drugo mišljenje u kritičnim situacijama što bi smanjilo broj grešaka i unapredilo kvalitet zdravstvene zaštite. U praksi to znači da bi ljekar mogao da koristi AI kao dodatni izvor informacija prije donošenja konačne odluke.

Ekonomija Vještačka inteligencija dijeli otkaze: Više od 20.000 ljudi ostaje bez posla

Model saradnje ljekar pacijent AI sve više dobija na značaju jer kombinuje brzinu tehnologije i iskustvo ljudi uz zadržavanje odgovornosti na strani medicinskih stručnjaka. U narednim godinama očekuje se da ovakvi sistemi postanu standard u bolnicama posebno u segmentima gdje je brzina reakcije presudna za ishod liječenja.

(kurir)