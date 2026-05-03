Arheolozi otkrili odakle potiče zakopano blago Vikinga

U jugoistočnoj Norveškoj otkriven je lokalitet sa vrijednim srebrnim novčićima iz doba Vikinga, koji se prema dosadašnjim analizama smatra najvećim takvim nalazištem u istoriji te zemlje, saopštili su arheolozi.
Na lokalitetu u blizini mesta Rena u oblasti Esterdalen do sada je pronađeno ukupno 3.150 srebrnih novčića koji potiču iz perioda između 980. i 1050. godine.
„Ovo je potpuno jedinstven nalaz, nešto što se vjerovatno doživi samo jednom u karijeri“, izjavila je arheolog Mej-Tuve Smiset.
Najveći dio pronađenih kovanica potiče iz Njemačke i Engleske, dok su pojedine kovanice izrađene u Danskoj i Norveškoj. Među njima su i novčići kovani za vrijeme vladavine engleskog i norveškog kralja Knuta Velikog (994–1035), engleskog kralja Etelreda Nespremnog (968–1016), nemačkog kralja Otona III (980–1002) i Haralda III Strogog (1015–1066).
Stručnjaci navode da Norveška oko 1000. godine nije imala sopstveni monetarni sistem, pa su u opticaju uglavnom bile strane kovanje. To se promenilo tek tokom vladavine Haralda III (1046–1066), a pretpostavlja se da je blago zakopano upravo u tom periodu.
Dalja arheološka istraživanja su planirana kako bi se utvrdilo da li na lokalitetu ima još skrivenih novčića, kao i da li postoje tragovi koji bi mogli da objasne zašto je blago zakopano. Lokalitet je privremeno zatvoren za javnost radi zaštite.
