Arheolozi otkrili odakle potiče zakopano blago Vikinga

Autor:

ATV
03.05.2026 17:09

Археолози открили одакле потиче закопано благо Викинга
U jugoistočnoj Norveškoj otkriven je lokalitet sa vrijednim srebrnim novčićima iz doba Vikinga, koji se prema dosadašnjim analizama smatra najvećim takvim nalazištem u istoriji te zemlje, saopštili su arheolozi.

Na lokalitetu u blizini mesta Rena u oblasti Esterdalen do sada je pronađeno ukupno 3.150 srebrnih novčića koji potiču iz perioda između 980. i 1050. godine.

„Ovo je potpuno jedinstven nalaz, nešto što se vjerovatno doživi samo jednom u karijeri“, izjavila je arheolog Mej-Tuve Smiset.

Kovanice uglavnom iz „inostranstva“

Najveći dio pronađenih kovanica potiče iz Njemačke i Engleske, dok su pojedine kovanice izrađene u Danskoj i Norveškoj. Među njima su i novčići kovani za vrijeme vladavine engleskog i norveškog kralja Knuta Velikog (994–1035), engleskog kralja Etelreda Nespremnog (968–1016), nemačkog kralja Otona III (980–1002) i Haralda III Strogog (1015–1066).

Stručnjaci navode da Norveška oko 1000. godine nije imala sopstveni monetarni sistem, pa su u opticaju uglavnom bile strane kovanje. To se promenilo tek tokom vladavine Haralda III (1046–1066), a pretpostavlja se da je blago zakopano upravo u tom periodu.

Dalja arheološka istraživanja su planirana kako bi se utvrdilo da li na lokalitetu ima još skrivenih novčića, kao i da li postoje tragovi koji bi mogli da objasne zašto je blago zakopano. Lokalitet je privremeno zatvoren za javnost radi zaštite.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Fosil star 307 miliona godina otkriva najranijeg poznatog biljojeda

Arheolog uvjeren da je pronašao grobnicu legendarnog vladara

Tutankamon obezglavljen prije 100 godina, sramota za nauku!

Otkriće koje će ispisati novu istoriju: "Stigli do dijelova u koje ljudska noga nikada nije kročila"

Stari telefoni ostaju bez Votsapa: Jeste li među njima?

Afrika se "raspada" brže nego što se mislilo, a novi okean je sve bliže

Otpadak Maskove rakete udariće u Mjesec početkom avgusta

Japanski astronomi pokrenuli prvu organizaciju za potragu za vanzemaljcima

