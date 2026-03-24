Драма на аеродрому због путника који је кренуо за Бањалуку

24.03.2026
17:24
Аеродромско обезбјеђење аеродрома Алгој у Мемингену током редовне контроле интервенисало је код путника који је требао да се укрца на лет за Бањалуку.
Како преносе њемачки медији, ријеч је о 69-годишњем држављанину Аустралије који је путовао на линији Меминген-Бањалука.
Обезбјеђење је у његовом ручном пртљагу пронашло мањи нож након чега су одмах обавијестили граничну полицију.
Нож је одмах одузет, а против 69-годишњег Аустралијанца покренут је поступак због прекршаја Закона о оружју и Закона о безбједности ваздушног саобраћаја.
Путник није могао да наведе оправдан разлог за ношење ножа.
Након завршетка полицијских мјера, дозвољено му је да настави планирани лет за Бањалуку.
