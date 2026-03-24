Preminula poznata voditeljka, kraljica rijalitija

Voditeljka Mel Šiling preminula je u 54. godini života, a tužnu vijest je saopštio njen muž.

Naime, ona je preminula dve nedelje nakon što je otkrila da joj se rak proširio i na mozak.

Šiling, koja je bila dio postave rijaliti TV emisije od 2016. godine, otkrila je da joj je u decembru 2023. dijagnostikovan rak debelog crijeva.

"Danas je mirno preminula, okružena ljubavlju", navodi se u izjavi njenog supruga Garta.

"Za većinu vas ona je bila Mel Šiling, matrijarh MAFS-a i kraljica rijaliti TV-a. Za Madi i mene bila je naša mala Melsi, nevjerovatna mama, uzor i srodna duša", napisao je.