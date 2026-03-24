Pjevačica iz Srbije mužu oprostila nevjeru: Bila sam mlada

Pjevačica Natalija Trik FX jedna je od rijetkih koja je otvoreno govorila o nevjerstvu svog supruga Sanija.

Naime, poznato je da je Sani prije nekoliko godina prevario Nataliju, ali je ona odlučila da ne stavi tačku na brak iako su se u medijima pojavile spekulacije o njihovom razvodu.

"Moram da kažem da sam ja tada bila jako mlada, sa djetetom, nisam imala podršku svojih roditelja. Možda sa ovim mozgom sada to ne bih oprostila. Ali, bila sam mlada i neiskusna i jako zaljubljena u svog supruga, jako sam ga voljela", ispričala je u emisiji na K1, prenosi Telegraf.

Na pitanje da li i dalje voli supruga nakon toliko godina braka, odgovorila je:

"Naravno. Za cijeli život. Ja sam zaista željela svoj brak, da ga održim… Nisam željela da moje dijete prolazi kroz nikakve stresove i prosto nijedan čovjek ni jedna žena u braku nisu savršeni i ne može sve da bude savršeno, desi se, ali nije smak svijeta. Na sreću nama se to desilo na početku braka i priznajem da mu i dan danas pričam o tome. Podsjećam ga na to, da ne zaboravi“.