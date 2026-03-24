За најбољи принос лука посадите га поред овог поврћа

АТВ

24.03.2026

16:21

Многи се питају зашто им лук остаје ситан упркос заливању, а одговор је у томе шта садити поред лука како би он искористио свој пуни потенцијал. Док почетници често троше новац на скупу прихрану, искусни повртари знају да су добросусједски односи у леји кључни за крупне главице.

У свијету органске баште, правилан избор биљака које расту уз лук може бити пресудан фактор између просјечне и рекордне бербе плодова крупних као песница.

илу-хороскоп-13032026

Занимљивости

Да ли сте на списку највећих "зависника"?

Природна симбиоза: Шта садити поред лука за рекордан принос

У органском баштованству, концепт „пратеће садње“ користи се деценијама како би се биљке међусобно штитиле и стимулисале раст. Црни лук је специфичан јер својим интензивним мирисом одбија многе штеточине, али му је потребан комшија који ће му узвратити услугу.

Према савјетима стручњака са Пољопривредног факултета, идеалан партнер за лук је шаргарепа. Ова комбинација је класичан примјер обостране користи: лук својим мирисом тјера шаргарепину муву, док шаргарепа узвраћа тако што растјерује лукову муву, најопаснијег непријатеља ваших леја.

Када планирате шта садити поред лука, имајте на уму да шаргарепа својим дубоким корјеном додатно растреса земљу. То омогућава главицама лука да се несметано шире у растреситом супстрату, умјесто да се „боре“ са тврдом и збијеном земљом. Поред шаргарепе, одлични пратиоци су и камилица или чубар, који доказано побољшавају арому самог поврћа.

Несрећа у Меденом Пољу

Хроника

Призори застрашујући: Тешка несрећа у БиХ, камион преврнут

Заштита од штеточина без хемије уз праве комшије

Лукова мува може у потпуности уништити труд ако се не предузму превентивне мјере. Садња ароматичног биља у непосредној близини је најстарији трик из бакине биљежнице. Невен и кадифица нису само украс баште; њихово корјење лучи супстанце које су токсичне за нематоде у земљишту, док мирис цвјетова збуњује инсекте.

Искусни баштовани често савјетују да се на ивицама леја са луком посије мало першуна или целера, јер ове биљке задржавају влагу у површинском слоју земље, што луку изузетно прија током врелих јунских дана.

Размишљајући о томе шта се сади уз лук, не смијемо заборавити ни јагоде. Иако дјелује необично, лук и јагоде су сјајни партнери јер лук дјелује као природни фунгицид.

Смањује ризик од појаве сиве плијесни на плодовима јагода. Заузврат, широки листови јагода праве благу сјенку земљишту, спречавајући његово пребрзо исушивање, што је кључно за развој крупних и сочних главица.

poreska uprava

Република Српска

Пореска управа упозорила обвезнике: Ово је рок за подношење пријава

Биљке које треба избјегавати у близини лука

Као што постоје добри сусједи, постоје и они који могу озбиљно угрозити развој вашег поврћа. Главно правило које преноси народна традиција, али и савремена агрономија, јесте да лук никако не треба садити поред махунарки.

Грашак, пасуљ и боранија фиксирају азот у земљишту на начин који директно кочи развој луковица. Умјесто да енергију усмјери на раст главице, лук у близини грашка често почне прекомјерно да тјера „пера“ (зелени дио), док подземни дио остаје закржљао.

Такође, избјегавајте садњу поред купусњача попут броколија или карфиола у превеликој близини. Иако не постоји директна нетрпељивост, ове биљке су велики потрошачи хранљивих материја и имају веома широк корјенов систем који може „угушити“ лук.

Приликом одлучивања шта посадити уз црни лук, увијек дајте предност корјенастом поврћу или зачинском биљу које не расте превише у ширину.

Бањалучани ухапшени због дроге

Хроника

Тужилаштво објавило детаље хапшења Немање Миљковића и затражило притвор

Практични кораци за садњу крупног лука

Да бисте добили главице крупне као песница, није довољно само изабрати правог комшију, већ и поштовати размак. Препорука је да се лук сади на растојању од 10 до 12 центиметара у реду, како би свака биљка имала довољно простора за ширење.

Уколико примјењујете мјешовиту садњу, можете наизмјенично садити један ред лука, па један ред шаргарепе.

Припремите земљиште у јесен додавањем прегорелог стајњака или компоста.

Бирајте сунчана мјеста, јер лук тражи минимум 6 до 8 сати директне свјетлости.

Јанез Јанша

Регион

Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

Заливајте рано ујутру, искључиво уз коријен, избјегавајући квашење листова како бисте спријечили пламењачу.

Редовно окопавајте површински слој земље да би корјен добио неопходан кисеоник, преноси Крстарица.

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Опасност је да Вукановић и њему слични уђу у Савјет министара

3 ч

0
Шакири отказани сви концерти

Сцена

Шакири отказани сви концерти

3 ч

0
Паркинг Бањалука

Ауто-мото

Шта ако вас неко удари на паркингу и како наплатити штету

3 ч

0
Нутриционисти препоручују пет намирница за јак имунитет и здрава цријева

Здравље

Нутриционисти препоручују пет намирница за јак имунитет и здрава цријева

3 ч

0

Више из рубрике

Ово никако не смијете радити послије причешћа: Отац Димитрије упозорио вјернике на замку за коју мало ко зна

Савјети

Ово никако не смијете радити послије причешћа: Отац Димитрије упозорио вјернике на замку за коју мало ко зна

11 ч

0
У које вријеме је најбоље орезати руже?

Савјети

У које вријеме је најбоље орезати руже?

21 ч

0
Како отјерати бубашвабе из кухиње?

Савјети

Како отјерати бубашвабе из кухиње?

23 ч

0
Не бацајте љуске од кромпира: Ево за шта их све можете користити у кући и у башти

Савјети

Не бацајте љуске од кромпира: Ево за шта их све можете користити у кући и у башти

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

05

Неће се дозволити пренос надлежности на БиХ

19

04

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

18

58

Централне вијести, 24.03.2026.

18

50

У случају убиства Давида Драгичевића саслушано више од 200 свједока

18

49

Предсједник Планинарског друштва подлегао повредама: У саобраћајној несрећи задобио тешке повреде

