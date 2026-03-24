За најбољи принос лука посадите га поред овог поврћа

Аутор:АТВ
24.03.2026
16:21
Коментари:0
Многи се питају зашто им лук остаје ситан упркос заливању, а одговор је у томе шта садити поред лука како би он искористио свој пуни потенцијал. Док почетници често троше новац на скупу прихрану, искусни повртари знају да су добросусједски односи у леји кључни за крупне главице.
У свијету органске баште, правилан избор биљака које расту уз лук може бити пресудан фактор између просјечне и рекордне бербе плодова крупних као песница.
Занимљивости
У органском баштованству, концепт „пратеће садње“ користи се деценијама како би се биљке међусобно штитиле и стимулисале раст. Црни лук је специфичан јер својим интензивним мирисом одбија многе штеточине, али му је потребан комшија који ће му узвратити услугу.
Према савјетима стручњака са Пољопривредног факултета, идеалан партнер за лук је шаргарепа. Ова комбинација је класичан примјер обостране користи: лук својим мирисом тјера шаргарепину муву, док шаргарепа узвраћа тако што растјерује лукову муву, најопаснијег непријатеља ваших леја.
Када планирате шта садити поред лука, имајте на уму да шаргарепа својим дубоким корјеном додатно растреса земљу. То омогућава главицама лука да се несметано шире у растреситом супстрату, умјесто да се „боре“ са тврдом и збијеном земљом. Поред шаргарепе, одлични пратиоци су и камилица или чубар, који доказано побољшавају арому самог поврћа.
Хроника
Лукова мува може у потпуности уништити труд ако се не предузму превентивне мјере. Садња ароматичног биља у непосредној близини је најстарији трик из бакине биљежнице. Невен и кадифица нису само украс баште; њихово корјење лучи супстанце које су токсичне за нематоде у земљишту, док мирис цвјетова збуњује инсекте.
Искусни баштовани често савјетују да се на ивицама леја са луком посије мало першуна или целера, јер ове биљке задржавају влагу у површинском слоју земље, што луку изузетно прија током врелих јунских дана.
Размишљајући о томе шта се сади уз лук, не смијемо заборавити ни јагоде. Иако дјелује необично, лук и јагоде су сјајни партнери јер лук дјелује као природни фунгицид.
Смањује ризик од појаве сиве плијесни на плодовима јагода. Заузврат, широки листови јагода праве благу сјенку земљишту, спречавајући његово пребрзо исушивање, што је кључно за развој крупних и сочних главица.
Република Српска
Као што постоје добри сусједи, постоје и они који могу озбиљно угрозити развој вашег поврћа. Главно правило које преноси народна традиција, али и савремена агрономија, јесте да лук никако не треба садити поред махунарки.
Грашак, пасуљ и боранија фиксирају азот у земљишту на начин који директно кочи развој луковица. Умјесто да енергију усмјери на раст главице, лук у близини грашка често почне прекомјерно да тјера „пера“ (зелени дио), док подземни дио остаје закржљао.
Такође, избјегавајте садњу поред купусњача попут броколија или карфиола у превеликој близини. Иако не постоји директна нетрпељивост, ове биљке су велики потрошачи хранљивих материја и имају веома широк корјенов систем који може „угушити“ лук.
Приликом одлучивања шта посадити уз црни лук, увијек дајте предност корјенастом поврћу или зачинском биљу које не расте превише у ширину.
Хроника
Да бисте добили главице крупне као песница, није довољно само изабрати правог комшију, већ и поштовати размак. Препорука је да се лук сади на растојању од 10 до 12 центиметара у реду, како би свака биљка имала довољно простора за ширење.
Уколико примјењујете мјешовиту садњу, можете наизмјенично садити један ред лука, па један ред шаргарепе.
Припремите земљиште у јесен додавањем прегорелог стајњака или компоста.
Бирајте сунчана мјеста, јер лук тражи минимум 6 до 8 сати директне свјетлости.
Регион
Заливајте рано ујутру, искључиво уз коријен, избјегавајући квашење листова како бисте спријечили пламењачу.
Редовно окопавајте површински слој земље да би корјен добио неопходан кисеоник, преноси Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
11 ч0
Савјети
21 ч0
Савјети
23 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
05
19
04
18
58
18
50
18
49
Тренутно на програму