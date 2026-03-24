Шта ако вас неко удари на паркингу и како наплатити штету

24.03.2026
15:52
Кренули сте до аута и на паркингу видите призор који у секунди може да поквари дан - огреботину, удубљење, штету на возилу.
Ни остављене цедуљице, броја телефона, другим ријечима починилац је побјегао са лица незгоде. Ово није риједак случај, како грађани Бањалуке кажу, они и њихови чланови породице, пријатељи, сви су доживјели макар једном ову нежељену ситуацију.
Прва адреса коме се оштећени треба јавити је полиција - полицијски службеници излазе на лице мјеста и врше увиђај, сликају возило и у своју забиљешку евидентирају све неопходне доказе везане за незгоду.
Управо због саме процедуре и једноставнијег утврђивања починиоца, неопходно је да ауто остане на мјесту гдје се сам догађај и десио.
Након тога, надлежни враћају камере, испитују свједоке, како би се утврдило ко је одговоран. Лице које је побјегло након што је направило штету на ауту, може добити казну од 50 до 250 КМ, као и два казнена бода.
Осигуравајућа друштва играју велику улогу у накнади штете. Објашњавају, може да се исплати у року од 15 до мјесец и по дана.
Чак и уколико се не утврди ко је особа која је проузроковала оштећење на ауту, оштећени може да контактира Заштитни фонд Републике Српске.
И након враћања камера, детаљне истраге, слушања свједока, када се коначно утврди ко је одговоран за незгоду, неријетко се деси и да друга страна не жели да исплати пун новчани износ. Тада наступају адвокати и тужбе.
Камере, свједоци засигурно помажу у самој истрази, а данас скоро да не постоји објекат, зграда која није под њиховим будним оком.
Један тренутак може направити штету, али одлука да се побјегне - прави још већу.
И док неки возачи бирају да нестану без трага, из полиције поручују - одговорност није избор него обавеза.
Како да наплатите штету, које су ваше могућности и какве су посљедице за починиоца погледајте у видео прилогу у наставку.
