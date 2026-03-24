У случају убиства Давида Драгичевића саслушано више од 200 свједока

Огњен Матавуљ

24.03.2026

18:50

Давид Драгичевић
У истрази убиства Давида Драгичевића из Бањалуке саслушано је више од 200 свједока, наређено више од 10 вјештачења и прибављен је велики број информација и доказа који, за сада, не испуњавају стандард основане сумње да би се могла подићи и потврдити оптужница.

То се наводи у одговору који је Тужилаштво БиХ доставило АТВ-у истовремено одбијајући да одговори да ли је, осам година од проналаска Давидовог тијела, било ко саслушан у својству осумњиченог.

”Тужилаштво БиХ предузима све истражне радње у циљу прибављања доказа о починиоцу / починиоцима кривичног дјела као и о околностима почињеног кривичног дјела. Тужилаштво у континуитету, без прекида, ради на предметној истрази, предузима истражне радње, а тренутно су одређени, привремено одузети предмети, у фази вјештачења”, наводи се у дјелимичном одговору.

Наиме, тужилаштво је донијело рјешење којим је АТВ-у одбијен приступ информацијама/одговорима који се тичу истраге других кривичних дјела која су произашла из предмета Давидовог убиства, као што су радње против службене дужности, непријављивање кривичног дјела, помоћ починиоцу и друго.

У рјешењу се наводи да се ради о информацијама које подлијежу ограничењу приступа, те да би њихово објављивање могло угрозити интересе истраге и неометано прикупљање информација и доказа.

Давид Драгичевић нестао је у ноћи између 17. и 18. марта 2018. године. Тијело је пронађено 24. марта на ушћу Црквене у Врбас код тврђаве Кастел. За осам година истрагом су се бавила три тужилаштва, четири полицијске управе, десетине вјештака, полицијских истражилаца, па и Народна скупштина Републике Српске, али случај до данас није расвијетљен.

Од старта, предмет су пратиле бројне контроверзе и нејасноће. Полиција је саопштила да се ради о ”задесној смрти” без елемената кривичног дјела, да би три мјесеца касније ОЈТ Бањалука донијело наредбу о спровођењу истраге убиства против непознатих починилаца. У наредби, тужилаштво наводи да се ради о "најмање два, а највероватније и три” непозната починиоца.

Траљава истрага, недоказани наводи полиције и оцрњивање жртве изазвали су масовне, вишемјесечне протесте грађана предвођене Давидовим родитељима Давором Драгичевићем и Сузаном Радановић, који су од старта тврдили да је њихов син убијен.

Родитељи, као и чланови групе ”Правда за Давида” у то вријеме су често били на мети хапшења. Полиција је против њих покренула на стотине прекршајних поступака, испоставиће се неоправдано, јер су пред судом сви окончани у корист групе.

Током истраге убиства, откривено је да су из доказне грађе нестале боксерице које су скинуте с Давидовог тијела. Због тога је вођен судски поступак против криминалистичких техничара ПУ Бањалука Микице Маријанца и Зорана Бошњака.

У два наврата су неправоснажно ослобођени оптужбе, која је у међувремену одбијена због застаре. Уједно, то је једина оптужница која се изродила из случаја Драгичевић.

Због навода да су умијешани у убиство Давида Републичко јавно тужилаштво Републике Српске истраживало је некадашњег начелника Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а РС Дарка Илића, главног инспектора Управе Дубравка Кременовића, те друге припаднике МУП-а. Све је окончано наредбом о обустави истраге уз закључак да нема основа сумње да су починили кривично дјело тешко убиство.

Под истрагом се нашао и специјалиста судске медицине др Жељко Каран због наводног несавјесног рада. Истрага је обустављена уз оцјену да Каран није починио кривично дјело. Инжењер електротехнике А.К. је притваран под сумњом да је помагао "починиоцима послије извршеног кривичног дјела" брисањем дијелова снимака с надзорних камера из улице Велибора Јањетовића Јање. Оптужница никад није подигнута.

Доста посла имао је и Уставни суд БиХ је утврдио да су Давидовим родитељима повријеђена људска права и основне слободе гарантоване уставом и Европском конвенцијом за заштиту људских права и слобода. Због неефикасне истраге утврђена је и повреда права на живот.

Тужилаштво БиХ истрагу је преузело 2021. године. По њиховом налогу претресана је кућа Ђорђа Рађена, изузимани ДНК трагови, саслушавани радници Завода за судску медицину Републике Српске, али су резултати изостали.

У случају убиства Давида Драгичевића саслушано више од 200 свједока

