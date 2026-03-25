Kina zabranila osnivačima AI startapa da napuste zemlju

Kina je danas zabranila dvojici osnivača AI startapa Manus da napuste zemlju, dok vlasti u Pekingu provjeravaju da li preliminarni dogovor po kome američka Meta treba da preuzme kinesku kompaniju za oko dvije milijarde dolara krši pravila o stranim ulaganjima.

Kako prenosi Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na anonimne upućene izvore, izvršni direktor Manusa Sjao Hong i glavni naučnik kompanije Đi Jičao pozvani su ranije ovog mjeseca na sastanak sa regulatorima u Pekingu.

Odluka o zabrani putovanja ukazuje na ozbiljnost istrage, jer kineske vlasti često pribjegavaju takvim mjerama u osjetljivim slučajevima koji uključuju tehnologiju i strane kompanije.

Srbija Hakera koji je krao podatke "Telekoma Srbija" locirala vještačka inteligencija

Manus je ranije privukao veliku pažnju tehnološke industrije zahvaljujući AI agentima za zapošljavanje, planiranje i analizu portfelja, prenijeli su mediji.

Startap je u proljeće 2025. predstavio demonstracioni video-snimak na kojem je tvrdio da njegovi alati na bazi vještačke inteligencije nadmašuju proizvode kalifornijske firme OpenAI, što je ubrzo privuklo investitore.

Nauka i tehnologija Kompanije ulažu milione dolara u borbu protiv ''AI poplava''

Manus se ističe među AI agentima jer može samostalno da planira i izvršava složene zadatke, umjesto da samo reaguje na pojedinačne komande, prenio je Teh kranč.

Fond Benčmark je u aprilu predvodio rundu finansiranja od 75 miliona dolara, čime je Manus procijenjen na 500 miliona dolara, a među ulagačima je bio i kineski tehnološki gigant Tensent.

