Kina zabranila osnivačima AI startapa da napuste zemlju

ATV

25.03.2026

11:38

Foto: pexels/Tara Winstead

Kina je danas zabranila dvojici osnivača AI startapa Manus da napuste zemlju, dok vlasti u Pekingu provjeravaju da li preliminarni dogovor po kome američka Meta treba da preuzme kinesku kompaniju za oko dvije milijarde dolara krši pravila o stranim ulaganjima.

Kako prenosi Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na anonimne upućene izvore, izvršni direktor Manusa Sjao Hong i glavni naučnik kompanije Đi Jičao pozvani su ranije ovog mjeseca na sastanak sa regulatorima u Pekingu.

Odluka o zabrani putovanja ukazuje na ozbiljnost istrage, jer kineske vlasti često pribjegavaju takvim mjerama u osjetljivim slučajevima koji uključuju tehnologiju i strane kompanije.

Хакер

Srbija

Hakera koji je krao podatke "Telekoma Srbija" locirala vještačka inteligencija

Manus je ranije privukao veliku pažnju tehnološke industrije zahvaljujući AI agentima za zapošljavanje, planiranje i analizu portfelja, prenijeli su mediji.

Startap je u proljeće 2025. predstavio demonstracioni video-snimak na kojem je tvrdio da njegovi alati na bazi vještačke inteligencije nadmašuju proizvode kalifornijske firme OpenAI, što je ubrzo privuklo investitore.

Vještačka inteligencija, AI, CHAT GPT

Nauka i tehnologija

Kompanije ulažu milione dolara u borbu protiv ''AI poplava''

Manus se ističe među AI agentima jer može samostalno da planira i izvršava složene zadatke, umjesto da samo reaguje na pojedinačne komande, prenio je Teh kranč.

Fond Benčmark je u aprilu predvodio rundu finansiranja od 75 miliona dolara, čime je Manus procijenjen na 500 miliona dolara, a među ulagačima je bio i kineski tehnološki gigant Tensent.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

