Dončić psovao na srpskom, kamere snimile obračun

25.03.2026

11:56

Лука Дончић убацио 60 поена
Foto: Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

Verbalni okršaj superstara Lejkersa Luke Dončića i centra Pistonsa Goge Bitadzea privukao je veliku pažnju "preko bare".

Prije par dana Luka je na utakmici protiv Detroita ušao u sukob sa bivšim asom Mege. U finišu treće dionice, nakon jednog faula nad Dončićem pale su teške riječi između Slovenca i Gruzina.

Stao je Luka na liniju za slobodna bacanja, ironično se smješkao, a onda prišao sudiji i zagrmio:

"Briga me kakve gluposti ljudi pričaju, ali nemoj da mi pričaš o porodici. Sj***** te" rekao je Dončić pokazujući prstom na Bitadzea.

Tu nije bio kraj. Dobacivali su svašta jedan drugom dok su išli na drugi kraj terena, pa im je sudija dodijelio po tehničku.

Nakon meča pravdao se Luka... Izjavio je da je morao da reaguje jer mu je Bitadze psovao porodicu na srpskom jeziku. Međutim, Goga je tvrdio da je to laž i da je Slovenac sve zakuvao.

Novi snimci, koji su se pojavili na mrežama, otkrivaju da su i jedan i drugi psovali na srpskom, a čini se da je to prvi uradio Luka, baš kao što je i rekao Bitadze.

Opsovao je Dončić na srpskom jeziku majku košarkašu iz Gruzije, razumeo ga je Goga dobro pa mu je žestoko uzvratio i nastao je haos.

Pogledajte snimak na kom se sve jasno vidi:

Luka Dončić

NBA

Pročitajte više

Премијер Данске Мете Фредериксен

Svijet

Danska premijerka podnijela ostavku

3 h

0
Ухапшен осумњичени за "дизање у ваздух" глисера

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za "dizanje u vazduh" glisera

3 h

0
Вулић: Графити на касарни у Пазарићу директан удар на институције и сигурност грађана

BiH

Vulić: Grafiti na kasarni u Pazariću direktan udar na institucije i sigurnost građana

3 h

3
Аделман по ко зна који пут импресиониран Јокићем: Најбољи кошаркаш на свијету

Košarka

Adelman po ko zna koji put impresioniran Jokićem: Najbolji košarkaš na svijetu

3 h

0

Više iz rubrike

Аделман по ко зна који пут импресиониран Јокићем: Најбољи кошаркаш на свијету

Košarka

Adelman po ko zna koji put impresioniran Jokićem: Najbolji košarkaš na svijetu

3 h

0
Јокић побјеснио на жену усред меча, окренуо се ка њој послије сумњиве одлуке и свашта јој рекао

Košarka

Jokić pobjesnio na ženu usred meča, okrenuo se ka njoj poslije sumnjive odluke i svašta joj rekao

7 h

0
У Денверу забринути због Николе Јокића

Košarka

U Denveru zabrinuti zbog Nikole Jokića

1 d

0
Страшна повреда у НБА лиги и узнемирујућ снимак: Кренуо да закуца и пао

Košarka

Strašna povreda u NBA ligi i uznemirujuć snimak: Krenuo da zakuca i pao

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

14

April ovom horoskopskom znaku donosi finansijsi procvat

15

10

Banjaluka: Usvojen dnevni red, skoro polovina tačaka o regulacionim planovima

15

07

Putujete u Hrvatsku: Upravo je upaljen crveni alarm

15

06

Užas u školi: Učenik ubio dvije osobe

14

57

Prodaje se poseban Golf kec: Svega 36 kilometara na satu

