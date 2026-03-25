Dončić psovao na srpskom, kamere snimile obračun

Prije par dana Luka je na utakmici protiv Detroita ušao u sukob sa bivšim asom Mege. U finišu treće dionice, nakon jednog faula nad Dončićem pale su teške riječi između Slovenca i Gruzina.

Stao je Luka na liniju za slobodna bacanja, ironično se smješkao, a onda prišao sudiji i zagrmio:

"Briga me kakve gluposti ljudi pričaju, ali nemoj da mi pričaš o porodici. Sj***** te" rekao je Dončić pokazujući prstom na Bitadzea.

Tu nije bio kraj. Dobacivali su svašta jedan drugom dok su išli na drugi kraj terena, pa im je sudija dodijelio po tehničku.

Nakon meča pravdao se Luka... Izjavio je da je morao da reaguje jer mu je Bitadze psovao porodicu na srpskom jeziku. Međutim, Goga je tvrdio da je to laž i da je Slovenac sve zakuvao.

Novi snimci, koji su se pojavili na mrežama, otkrivaju da su i jedan i drugi psovali na srpskom, a čini se da je to prvi uradio Luka, baš kao što je i rekao Bitadze.

Opsovao je Dončić na srpskom jeziku majku košarkašu iz Gruzije, razumeo ga je Goga dobro pa mu je žestoko uzvratio i nastao je haos.

Pogledajte snimak na kom se sve jasno vidi: