Prvi slučaj ptičjeg gripa kod ljudi u Evropi potvrđen je u Italiji, u Lombardiji, kod osobe koja se zarazila van kontinenta, a trenutno je hospitalizovana i nalazi se u izolaciji, saopštile su italijanske vlasti.

Italijansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da trenutno nema razloga za zabrinutost i da se situacija kontinuirano prati, prenosi „Korijere dela sera“ (Corriere della Sera).

Sprovedene su sve predviđene mjere nadzora, identifikovani su kontakti oboljelog, a uspostavljena je koordinacija sa regionalnim vlastima, Italijanskim nacionalnim institutom za zdravlje i referentnim laboratorijama.

Stručnjaci Italijanskog nacionalnog instituta za zdravlje navode da je ptičji grip virusna infekcija koja se prvenstveno javlja kod ptica, posebno divljih vrsta, koje su glavni prenosioci.

Hronika Maloljetnik s teškim povredama primljen u UKC, policija istražuje slučaj

Kako ističu, virusi ptičjeg gripa imaju veliku sposobnost mutacije, a pojedini sojevi su nedavno zabilježeni i kod sisara, uključujući goveda i kućne ljubimce, naročito mačke.

Prema podacima Italijanskog ministarstva zdravlja, prenos na ljude dešava se uglavnom direktnim kontaktom sa zaraženom živinom ili kontaminiranom okolinom i materijalima, dok prenos sa čovjeka na čovjeka nije zabilježen.

Najvećem riziku izloženi su oni koji su u bliskom kontaktu sa zaraženim pticama, poput veterinara i radnika u živinarskoj proizvodnji.

Većina ovih virusa relativno je bezopasna za ljude, ali određene mutacije mogu da povećaju sposobnost prenosa na druge vrste, uključujući čovjeka.

Simptomi kod ljudi su najčešće blagi ili izostaju, ali mogu da uključuju povišenu temperaturu, bol u grlu, kijavicu i konjunktivitis, dok u težim slučajevima može doći do akutnih respiratornih oboljenja.

(Telegraf)