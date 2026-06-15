Rekordan broj oboljelih od ebole

Broj potvrđenih slučajeva oboljelih od ebole u Kongu povećao se na 782, uključujući 181 potvrđen smrtni slučaj, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje.

U saopštenju na platformi X se navodi da su u periodu od 24 sata prijavljena 72 nova slučaja oboljelih od ebole, što je rekordan broj oboljelih u tom vremenskom periodu.

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Ističe se da broj obolelih uključuje 181 potvrđen smrtni slučaj nakon što je potvrđeno 29 novih smrtnih slučajeva.

Jedna od najvećih epidemija ebole na svijetu izbila je u tri provincije u Kongukoje su odavno pogođene oružanim sukobima - Ituri, Severni Kivu i Južni Kivu.

Pojava soja ebole prijavljena je 15. maja, iako zvaničnici kažu da se virus neprimetno širio nedjeljama, što je zakomplikovalo napore da se epidemija stavi pod kontrolu.

"Slijepe tačke"

U kampu za raseljena lica u istočnom Kongu potvrđena su dva smrtna slučaja povezana sa ebolom, dok Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorava na "slijepe tačke" u nadzoru zbog kojih se smatra da bi stvarni obim širenja bolesti mogao biti veći od zvanično prijavljenih podataka.

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"Dvije žrtve su interno raseljene osobe koje žive u kampu Kpangba, u kojem je smješteno 30.000 izbjeglica", naveo je UNHCR u izvještaju objavljenom u četvrtak, dodajući da visoki rizici od prenošenja zahtjevaju pojačane mjere prevencije i reagovanja, prenosi Rojters.

Epidemiolog SZO u Beniju, Olivije le Polen", istakao je da postoji mnogo "slijepih tačaka" zbog kojih bi širenje smrtonosne bolesti moglo biti mnogo šire od zvaničnih procjena.

"Još uvijek postoji mnogo slijepih tačaka u nekim područjima koja su visokog rizika. Nadzor zaista treba ojačati u tim područjima", rekao je Polen.

Epidemija retkog soja ebole Bundibugjo, za koji ne postoji odobrena terapija niti vakcina, nedjeljama je ostajala neotkrivena, te Svjetska zdravstvena organizacija još uvijek nema potpunu procjenu o obimu epidemije.

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Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozorava da bi ona mogla dostići razmjere epidemije u Zapadnoj Africi iz perioda 2014-2016. godine, u kojoj je zabilježeno više od 11.000 smrtnih slučajeva.

(Tanjug)