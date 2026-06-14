Putna apoteka – šta je neophodno ponijeti na putovanje?

Sezona ljetovanja i godišnjih odmora je uveliko počela, a oni koji već nisu otputovali željno iščekuju taj momenat. Međutim osim svih lijepih stvari koje ljetovanje sa sobom donosi, neophodno je biti spreman i na one manje lijepe situacije koje nas mogu zadesiti.

Iako se ne savjetuje putovanje bez putnog osiguranja koje pokriva zdravstvene troškove ukoliko do njih dođe, svakako vam je potrebna putna apoteka u kojoj će se naći određeni lekovi koji vam mogu zatrebati.

Ukoliko uskoro idete na put, provjerite radno vreme apoteka i zaputite se u nabavku svih potrebnih stvari. U nastavku teksta pomoći ćemo vam u sastavljanju spiska za kupovinu.

Lijekovi protiv bolova – glavobolja ili zubobolja

Na moru često može da se desi da od previše vremena provedenog na plaži i previše izlaganja sunčevoj svjetlosti, počne da vas boli glava. Ovo ne mora značiti da ste dobili sunčanicu, već je samo prirodna reakcija organizma na izlaganje suncu.

Takođe, veoma često se desi da počne da nas boli zub baš onda kada nismo u mogućnosti da odemo kod zubara. Bilo da je u pitanju zubobolja, glavobolja ili neki drugi slučaj, kako bi bol u najkraćem vremenskom roku prestao su vam potrebni lijekovi protiv bolova.

Odlučite se za one lijekove koje i inače pijete kada imate neki od ovih problema i za koje provjereno znate da djeluju na vas.

Lijekovi protiv alergije – čak iako niste skloni alergijama

Zadnjih godina sve više ljudi ima reakciju na različite alergene iz svoje okoline – na polen, hranu, sunce, životinjsku dlaku. To što do sada niste imali simptome alergije ne znači da ne može da vam se pojavi alergija i ove godine. Neke od navedenih alergija najaktuelnije su upravo u proljećnom i ljetnjem periodu, pa je potrebno da na svoje putovanje ponesete zaštitu.

Ovi simptomi mogu biti blaži ili teži, ponekad čak i veoma opasni – sama jačina alergijske reakcije zavisi od vašeg organizma. Ono što je sigurno, koji god oblik alergije da je u pitanju, osjećaj nije ni malo prijatan. Kako bi bili obezbijeđeni i efikasno sanirali ili umanjili simptome ukoliko do njih dođe, neophodno je ponijeti neki od lijekova protiv alergije.

U zavisnosti od toga da li ste inače skloni alergijama ili ne, lijek možete piti preventivno tokom putovanja ili tek nakon što primjetite određene simptome.

Takođe, veoma često na letovanju može doći alergijske reakcije na ujed insekta koja može biti opasna, kao i do reakcije na ujed meduze. Ponesite sa sobom neku antialergijsku kremu koja će ublažiti bol i reakciju organizma.

Lekovi i zavoj

Stomačni virusi – veoma česta pojava na ljetovanju

Stomačni virusi su veoma česta pojava na ljetovanju, posebno na pojedinim lokacijama. Oni se dešavaju iz više različitih razloga – promjena klime, neispravna voda za piće, konzumiranje hrane na koju naš organizam nije navikao ili pojava virusa.

Iako su djeca najosetljivija na stomačne viruse i njima je posebno potrebna zaštita, i odrasle osobe veoma često zadesi ova neprijatnost. Kako bilo, svakom se barem jednom desilo da dobije stomačni virus na odmoru i svako od nas zna koliko je to neprijatan osjećaj.

Bol u stomaku, grčevi, dijareja, povraćanje i povišena temperatura, glavni su simptomi svakog stomačnog virusa. Kako bi smanjili šanse da do ovih neprijatnih tegoba dođe, preporučuje se upotreba probiotika. Sa upotrebom treba započeti nekoliko dana prije nego što pođete na ljetovanje i treba nastaviti tokom cijelog trajanja ljetovanja.

Pored probiotika, za svaki slušaj ponesite i neki lijek koji reguliše dijareju, kao i neki lijek na bazi paracetamola, koji će sniziti povišenu telesnu temperaturu, ukoliko do nje dođe. Lijekovi na bazi paracetamola, pomoći če vam da snizite temperaturu i u ostalim slučajevima, kao na primjer ukoliko dobijete sunčanicu.

Takođe, kako bi znali koliko vam je povišena tjelesna temperatura i u kom momentu treba da popijete lijek, neophodno je da sa sobom na odmor ponesete i toplomjer.

Prva pomoć za različite povrede na ljetovanju

Na ljetovanju može doći do različitih povreda. Bilo da ste se udarili o stijenu, okliznuli i pali ili isjekli na nešto, kako bi sanirali povredu i očistili ranu, neophodno je da u svojoj putnoj apoteci imate određena sredstva koja će vam pomoći u tome.

Sa obzirom na to da je prilikom povreda najbitnija dezinfekcija rane kako se ne bi upalila i inficirala, prvo što vam je potrebno su sredstva za dezinfekciju manjih rana – jod i hidrogen. Takođe, potrebni su vam i flasteri, gaza i zavoji. Ukoliko je vaša rana prevelika i zahtijeva medicinsku pomoć, sve nabrojano će vam poslužiti kao prva pomoć dok ne stignete do ljekara.

Nadamo se da smo vam pomogli u kreiranju liste sa svim lijekovima koji će se naći u vašoj putnoj apoteci, i nadamo se da vam nijedan od njih neće biti potreban na vašem putovanju, prenosi portal ASinfo