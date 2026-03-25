Iran odbacio američki prijedlog za okončanje rata, ima svoje uslove

Iran je negativno odgovorio na američki prijedlog za okončanje tekućeg nametnutog rata, i insistiraće da će se to dogoditi samo pod uslovima i vremenskim okvirom koje odredi Teheran, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik za političku bezbjednost.

Zvaničnik, koji je upoznat sa detaljima prijedloga, rekao je za iransku televiziju Pres da Iran neće dozvoliti američkom predsedniku Donaldu Trampu da diktira vrijeme završetka rata.

"Iran će okončati rat kada to odluči i kada se ispune njegovi uslovi", rekao je zvaničnik, koji je istakao riješenost Teherana da nastavi odbranu i da nanese "teške udarce" neprijatelju, dok se njegovi zahtjevi ne ispune.

Prema riječima zvaničnika, Vašington je vodio pregovore putem raznih diplomatskih kanala, i iznosio je prijedloge za koje Teheran smatra da su "pretjerani" i odvojeni od realnosti američkog neuspjeha na bojnom polju.

Zvaničnik je rekao da je Teheran procenio da najnovija američka ponuda, koja je prenijeta preko prijateljskog regionalnog posrednika, ima za cilj da se pojačaju tenzije, zbog čega je na nju negativno odgovorio, prenio je Telegraf.

On je kazao da bi Iran pristao da okonča rat ako se ispuni pet konkretnih uslova, među kojima su potpuno zaustavljanje "agresije i atentata" od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, koji su vazdušnim udarima napali Iran 28. februara.

Kao drugi uslov iranski zvaničnik je naveo da je potrebno uspostavljanje konkretnih mehanizama koji će osigurati da se rat ne nametne ponovo Iranu, a treći uslov je zagarantovana i jasno definisana isplata ratne štete i reparacija.

Zvaničnik je kao četvrti uslov naveo završetak rata na svim frontovima i za sve grupe otpora koje su bile uključene u regionu, a kao peti uslov - međunarodno priznanje i garancije u vezi sa, kako je naveo, suverenim pravom Irana da ima vlast nad Ormuskim moreuzom.

On je dodao da su ovi uslovi dodatak zahtjevima koje je Teheran prethodno iznio tokom druge runde pregovora sa SAD o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, koja se održala nekoliko dana pre početka vazdušnih napada SAD i Izraela.

Zvaničnik je naveo da je Iran svim posrednicima saopštio da je prekid vatre uslovljen prihvatanjem svih njegovih uslova.