Ljekari upozoravaju: Ove osobe treba da izbjegavaju krastavce

Autor:ATV
Komentari:0
Krastavci su izuzetno zdrava i hidratantna namirnica (sastoje se od 96% vode), bogata vitaminima K, C, A, magnezijumom i kalijumom.
Ipak, zbog određenih materija, nisu preporučljivi za svakoga u velikim količinama.
Osobe s osjetljivim želucem i gastrointestinalnim tegobama moraju pripaziti s količinom jer krastavac može povećati kiselost želuca i izazvati nadutost ili nelagodu, posebno kod ljudi s hroničnim bolestima probave.
Srbija
Grčka olakšava putovanje Srbima
Takođe, na oprezu moraju biti i dijabetičari jer sjemenke krastavca mogu sniziti nivo šećera u krvi, što u kombinaciji s lijekovima može dovesti do rizika od hipoglikemije.
Prema doktorima, krastavce bi trebali izbjegavati svi koji imaju zakazanu operaciju.
"Sjeme krastavca može sniziti nivo šećera u krvi, a to može ometati kontrolu šećera u krvi tokom i nakon operacije", kažu ljekari.
Region
Zapaljen auto u Igalu: Uhapšen državljanin BiH, Slovenac u bijegu
Kod zdravih osoba pretjerano konzumiranje krastavaca može izazvati nadutost pa valja pripaziti na količinu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
7 h0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
17
36
17
30
17
25
17
22
17
18
Trenutno na programu