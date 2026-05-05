Ljekari upozoravaju: Ove osobe treba da izbjegavaju krastavce

Krastavci su izuzetno zdrava i hidratantna namirnica (sastoje se od 96% vode), bogata vitaminima K, C, A, magnezijumom i kalijumom.

Ipak, zbog određenih materija, nisu preporučljivi za svakoga u velikim količinama.

Ko treba biti na oprezu?

Osobe s osjetljivim želucem i gastrointestinalnim tegobama moraju pripaziti s količinom jer krastavac može povećati kiselost želuca i izazvati nadutost ili nelagodu, posebno kod ljudi s hroničnim bolestima probave.

Takođe, na oprezu moraju biti i dijabetičari jer sjemenke krastavca mogu sniziti nivo šećera u krvi, što u kombinaciji s lijekovima može dovesti do rizika od hipoglikemije.

Prema doktorima, krastavce bi trebali izbjegavati svi koji imaju zakazanu operaciju.

"Sjeme krastavca može sniziti nivo šećera u krvi, a to može ometati kontrolu šećera u krvi tokom i nakon operacije", kažu ljekari.

Kod zdravih osoba pretjerano konzumiranje krastavaca može izazvati nadutost pa valja pripaziti na količinu.

(N1 Hrvatska)