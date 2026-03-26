Bliski susret sa "razaračem": Šta će se dogoditi kada džinovski asteroid bude proletio pored Zemlje

Asteroid prečnika 370 metara, što je nešto manje od visine njujorškog "Empajer stejt bildinga" proleteće blizu Zemlje za tri godine, ali ono što je kuriozitet u ovom slučaju jeste da će na njega sletjeti dva lendera jedne privatne kompanije.

Američka svemirska kompanija "Eks Labs" objavila je da će nakon što asteroid Apofis prođe blizu Zemlje 13. aprila 2029. godine, na njega sletjeti dva lendera. Do sada nijedna privatna kompanija nije sletjela na asteroid.

Apofis je asteroid koji se trenutno smatra potencijalno najopasnijim za Zemlju. Otkriven je leta 2004. godine, a ime je dobio Apofis po grčkom imenu za egipatskog boga Apopa, "razarača", koji se krije u mračnom podzemnom svijetu i pokušava da uništi Sunce tokom noći. Naime, prva mjerenja su pokazala da bi asteroid mogao da udari u Zemlju u petak, 13. aprila 2029. godine. Ali te procjene su revidirane, i očekuje se da će Apofis proći pored naše planete na udaljenosti od oko 32.000 do 35.000 kilometara, što je bliže od orbite geostacionarnih satelita, dovoljno blizu da bude vidljiv golim okom.

Prečnik 370 metara, masa 27 miliona tona

Apofis ima prečnik od 370 metara, što je nešto manje od visine Empajer stejt bildinga u Njujorku, a njegova masa se procjenjuje na 27 miliona tona. Ako bi udario u Zemlju, mogao bi da uništi područje veličine velikog grada. Ali srećom, to se neće dogoditi 2029. godine, niti 2036. godine, niti 2068. godine, kada bi trebalo ponovo da prođe blizu naše planete.

Ali Apofisov bliski susret sa Zemljom je prilika za brojna istraživanja.

Nekoliko svemirskih letjelica iz Sjedinjenih Država, Evrope, Japana i Kine proučavaće asteroid prije, tokom i nakon njegovog preleta. Evropska svemirska agencija (ESA) najavila je misiju Ramzes (Brza Apofis misija za bezbjednost u svemiru), čije je lansiranje planirano za april 2028. i dolazak do Apofisa u februaru 2029. godine, dva mjeseca prije nego što se stijena najbliže približi Zemlji.

"Eks Labs" je saopštio da je njihova letjelica "Apofis Eks L" prošla ključnu fazu inspekcije prije planiranog lansiranja 2028. godine. Nosiće niz instrumenata od različitih partnera, uključujući dva lendera: jedan je u vlasništvu japanskog Tehnološkog instituta Čiba, a vlasnik drugog lendera još uvijek nije identifikovan.

Letelica će sletjeti u roku od nedjelju dana od preleta Apofisa pored Zemlje kako bi se spriječila svaka mogućnost da se putanja asteroida slučajno promijeni.

"Cilj je dobiti slike površine asteroida. Moglo bi doći do nekih zaista uzbudljivih naučnih otkrića", rekao je za "Nju Sajentist" Migel Paskval, glavni naučni službenik i suosnivač "Eks Labsa".

Asteroidi ili planetoidi su stenovita ili metalna nebeska tijela veća od jednog metra u prečniku koja kruže oko Sunca sama ili u grupama. Naučnici ih smatraju nekom vrstom vremenske kapsule jer nam daju uvid u to kakav je bio rani Sunčev sistem.

Najpoznatiji udar asteroida na Zemlju dogodio se pre 65 miliona godina, kada je asteroid prečnika između deset i 14 kilometara pao na Jukatan, uzrokujući izumiranje dinosaurusa, kao i čitavog niza biljnih i životinjskih vrsta. U prosjeku, udari poput onog koji je pogodio Jukatan dešavaju se svakih 100 miliona godina.

Asteroidi prečnika jednog kilometra, koji uzrokuju štetu na globalnom nivou, padaju na Zemlju otprilike svakih pola miliona godina. Asteroidi prečnika oko 50 metara, što je dovoljno da uništi veliki grad, udaraju u prosjeku svakih 1.000 godina.

