Odjeknula eksplozija kod Bosfora, napad na tanker pun nafte

Turski tanker „Altura“, koji je plovio pod zastavom Sijera Leonea sa 140.000 tona nafte, napadnut je dronovima na Crnom moru, 24 kilometra od ulaza u Bosforski moreuz, javila je turska televizija NTV.

U eksploziji je oštećena kabina broda i most, a u pogonskom postrojenju je navodno primjećeno curenje.

Plovio iz Rusije

Prema navodima televizije, tanker je plovio iz Rusije.

Prema podacima portala za pomorski saobraćaj, brod je plovio iz Novorosijska za Istanbul.

Kapetan tankera zatražio je pomoć obalske straže. Na licu mjesta su trenutno čamci obalske straže i brod za gašenje požara.

Niko od članova posade nije povrijeđen, a 27 turskih državljana na brodu je dobro.

Turske vlasti za sada nisu zvanično prokomentarisale incident, prenosi Sputnjik.