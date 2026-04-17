Potpisan ugovor o gasovodu, najveći u istoriji Republike Srpske

Potpisan je okvirni sporazum o projektovanju i izgradnji magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad, dužine oko 500 kilometara koji prolazi kroz osamnaest opština Republike Srpske i vrijednosti je preko milijardu i 29 miliona konvertibilnih maraka.

Cijeli iznos se finansira iz budžeta Republike Srpske, naglasio je direktor preduzeća „Sarajevo-gas“

"Priznaće se da nema puno država u regionu koje mogu same da finansiraju ovakav projekat, druga specifičnost ovog projekata jeste što je Vlada RS preuzela na sebe i obaveze lokalnih zajednica na ulazu u 18 gradova i opština biće izgrađene gasne stanice, potiskivačke stanice, otpremivačke stanice koje će stvoriti kompletnu infrastrukturu za gasifikaciju svih gradova i opština", rekao je Nedeljko Elek, direktor preduzeća „Sarajevo-gas“ Istočno Sarajevo.

"U ovaj projekat veoma zahtjevan i kompleksan, uložićemo svoje znanje, ogromno iskustvo svih članova konzorcijuma i najmodernije kapacitete", rekao je Miloš Petrović, firma „Konvar“ Beograd.

Ovo je najveći infrastrukturni projekat koji je počela i koji će završiti Republika Srpska, završetak radova možemo očekivati za maksimalno četiri godine, jasan je ministar.

"Republika Srpska treba da energetski razvija na moderan način da bude energetski kompatibilna državama u našem okruženju koje već imaju izgrađene magistralne i gasne sisteme i upotrebu gasa u širokoj primjeni, RS na ovaj način završetkom ovog projekta stiče uslove da će imati gas kao energent koji će biti dostupan ogromnom dijelu Republike Srpske", rekao je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

Tim projektom planira se proizvodnja električne energije, a gas kao energent važan je za privredu i domaćinstva. Vlada Srpske budžetskim sredstvima obezbjediće izgradnju gasovoda.

"Republika Srpska pokazuje jednu odlučnost u ovako teškim i izazovnim vremenima imamo investicije koje prate i autoputeve. Ono što me posebno raduje u ovom projektu jeste način i transparentnost javnih nabavki za izvođenje ovih radova, pogotovo me raduje bankarska garancija koja je data od stane izvođača u ovakvom iznosu i činjenica da mi raspolažemo sa domaćim resursima koji mogu da iznesu ovakvu investiciju", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Ugovor su potpisali direktor preduzeća „Sarajevo-gas“ iz Istočnog Sarajeva i „Konvar“ iz Beograda, koja je nosilac konzorcijuma.