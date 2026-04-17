Garson za ATV: Ljudi iz Republike Srpske su uvijek bili podrška Jevrejima

Autor:

ATV
17.04.2026 19:31

Ljudi iz Republike Srpske su uvijek bili podrška Jevrejima. Lično sam bio u Banjaluci i prelijepo je mjesto, rekao je za ATV Robert Garson, predsjednik Američkog udruženja jevrejskih advokata i pravnika.

Garson je govorio o tome koliko su stradanja u Jasenovcu poznata u svijetu.

"Ljudi treba da znaju ko su, odakle su, ali takođe mora da znamo i poštovati nastradale, kao i one koji su preživjeli, takođe poštovati one koji su pomogli. Ne možemo razumjeti ulogu partizana ako ne znamo kakve strahote su se desile.To pomaže da razumijemo našu prošlost, odakle smo, kuda dalje i da se nadamo da se ovo nikad neće ponoviti", rekao je Robert Garson, predsjednik Američkog udruženja jevrejskih advokata i pravnika.

Kako kaže, prvi put je u Donjoj Gradini i poručuje: "Vidimo vas, svijet čuje to, razumijemo i pamtićemo".

"Veoma je bitno da prepoznamo i vidimo. Moja najstarija kćerka učestvuje u Maršu živih, gdje ljudi iz svih krajeva svijeta dođu, posjete koncetracione logore i, da nije rata, idu u Izrael nakon tog. Ona je sada tamo, ja sam ovdje i biću tokom vikenda", kaže Garson.

Prema njegovim riječima bitno je da vidimo,osjetimo i odamo počast stradalima i samo iz toga se možemo uvjeriti da se tako nešto više nikada ne ponovi.

Garson napominje da je važno imati podršku malih zajednica jer kad male zajednice imaju podršku drugih malih zajednica srce raste jer znaju da nisu sami.

