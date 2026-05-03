Japan će kupiti rusku sirovu naftu usred globalne energetske krize

03.05.2026 17:37

- Nafta iz Rusije neće biti predmet američkih i evropskih sankcija uvedenih nakon rata Rusije i Ukrajine 2022. godine

Japan će prvi put od početka sukoba na Bliskom istoku u februaru kupiti rusku sirovu naftu, u uslovima globalne energetske krize koja posebno pogađa azijske ekonomije zavisne od uvoza energenata.

Prema navodima zvaničnika japanskog Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije, tanker s naftom iz ruskog dalekog istoka upućen je ka Japanu, izvijestio je list "Mainichi".

Nafta potiče iz projekta Sakhalin-2, kojim upravlja ruska državna energetska kompanija Gazprom, dok su među glavnim partnerima japanske kompanije Micubiši i Mitsui.

Pošiljku je kupila veletrgovinska kompanija Taio Ojl.

Ruska sirova nafta neće biti obuhvaćena američkim i evropskim sankcijama uvedenim nakon početka rata Rusije i Ukrajine 2022. godine.

Tanker je, prema podacima Marine Trafik, isplovio iz Sahalina krajem aprila.

Očekuje se da će stići u prefekturu Ehime na zapadu Japana, naveo je zvaničnik.

U međuvremenu, Iran je zatvorio Hormuški moreuz nakon što su SAD i Izrael pokrenuli sukob protiv Teherana 28. februara. Kasnije je SAD uveo vlastitu blokadu iranskih luka, koja je i dalje na snazi.

Kroz ovaj ključni morski prolaz prolazi oko petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog gasa.

Iako je primirje na snazi, pomorski saobraćaj u tom području i dalje je pod strogim ograničenjima.

