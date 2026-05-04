Neki su ovog dana nervozni, a mnoge čekaju nedovršene obaveze

OVAN

Prilično nedefinisano raspoloženje tokom celog dana. S jedne strane, dosta ste nervozni, s druge, osećate nesigurnost i ne znate na koji način da se postavite u nekim poslovnim situacijama. Imaćete dobar odnos sa voljenom osobom.

BIK

Velika količina obaveza, a neke od njih ne mogu da čekaju. Svesni ste da biste trebali da prionete na posao, ali u ovom momentu nemate ni snage ni volje za tako nešto. Jače aktivnosti u popodnevnim satima. Prepustite partneru više inicijative.

BLIZANCI

Vaše raspoloženje je dobro, i pored toga što vas čeka gomila nezavršenih obaveza. Napravićete selekciju i odraditi samo ono što je neophodno. Ne želite da trošite svoje vrijeme. Emotivno, osjećate se dobro i raspoloženo, iako je odnos sa partnerom zategnut.

RAK

Šta god da pokušavate da pokrenete ili ugovorite, nemojte žuriti i biti impulsivni. Nemate prave sagovornike trenutno, pa je možda bolje da se povučete i usmjerite na redovne obaveze. Preteranom brižnošću pomalo pritiskate voljenu osobu.

LAV

Šta god da pokrenete, budite sigurni da ćete morati da se zadovoljite polovičnim uspJehom. Ispada kao da ništa ne možete odraditi u potpunosti. Kontakti sa suprotnim polom donose aktivnost, naročito u večernjim satima. Mogućnost flertovanja.

DJEVICA

Niste nezadovoljni svojim učinkom na nekom poslovnom projektu, pa vam nije jasno zbog čega se realizacija odugovlači. Nervozni ste zbog odlaganja nekih isplata. U komunikaciji sa emotivnim partnerom bićete nježni, ali posesivni.

VAGA

Nemojte neke situacije ili kontakte shvatati drastično. Nervozniste i napeti, ne potencirajte na raspravama da stvari ne bi otišle u nekom neželjenom pravcu. Popodne je bolje po vas. Blago vasnervira nepažnja partnera prema vama.

ŠKORPIJA

Smatrate da ste korektni prema saradnicima i nije vam jasno zbog čega su njihove kritike prema vama. Ne shvatajte stvari previše lično. Imate određenu zadršku kada je odnos sa emotivnim partnerom u pitanju. Nešto vam smeta, a ni sami ne znate šta tačno.

STRIJELAC

Računali ste da ćete jednu veću obavezu uspijeti da završite, međutim – ispada da će ona biti prolongirana. Neke okolnosti su se promenile i trenutno vas zablokirale. Možete biti zbunjeni ponašanjem emotivnog partnera.

JARAC

Niste sigurni koliko možete da se oslonite na saradnike. Dosta toga vam se mota po glavi, pokušavate da napravite dobar plan, ali to ide traljavo. Emotivni partner se ponaša dosta dominantno i posesivno i prosto ne možete da ga prepoznate.

VODOLIJA

Jasno vam je da neki ljudi nisu spremni da ispoštuju dogovore sa vama i jako se nervirate zbog toga. Spustite loptu, moguće je da će se okolnosti promijeniti u skorijem roku. Suviše lako reagujete na ono što smatrate provokacijom od strane emotivnog partnera.

RIBE

Sve ono što ste planirali za ovaj ponedjeljak, kao da je palo u vodu. Ispada da nemate podršku osoba koje su vam bitne da biste završili obavezu ili poslovni projekat. Možete osjećati nesigurnost kada su emotivni odnosi u pitanju.

(telegraf)