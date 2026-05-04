"SNSD predstavlja Srpsku u Sarajevu, a opozicija zastupa Sarajevo u Srpskoj"

Predstavnici SNSD-a u zajedničkim institucijama će i dalje štititi Ustav i predstavljati Republiku Srpsku u Sarajevu, dok opozicija iz Republike Srpske zastupa Sarajevo u Republici Srpskoj, izjavio je danas srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"Ta priča opozicije neće proći! Vid‌jeli smo juče, nažalost, incident kada u Sarajevu fudbalerima iz Republike Srpske i svim Srbima viču `Ubij Srbina`. Ali opet će u Sarajevo, kao i do sada, dolaziti borci iz Republike Srpske koji će biti šampioni", naveo je Kovačević.

On je, nakon današnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, rekao da je usvojen Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i istakao da je riječ o značajnom zakonskom rješenju koje je ranije konsenzusom prihvaćeno u Savjetu ministara.

"Danas su delegati raspravljali o tome ko je zaslužan što se danas glasalo o ovom zakonu, ko nije zaslužan, ko je omogućavao, a ko nije omogućavao. Zakon je predložio Savjet ministara", naglasio je Kovačević.

Kovačević je podsjetio da se ovaj zakon nije našao danas prvi put na dnevnom redu Doma naroda, nego šesti put, te da svi oni koji se busaju da su zaslužni što je danas usvojen trebalo da se sjete da su pet puta prije toga, kada je bio na dnevnom redu, činili sve da se sjednice ne održe.

"Da se taj zakon ne usvoji, jer su sve neke druge stvari stavljali kao prioritet u odnosu na ovaj zakon i na neke druge zakone za koje smo imali konsenzus da ih usvojimo", rekao je Kovačević novinarima i dodao da se danas pokazalo da se sve može kada se želi.

Govoreći o navodima o nepostojanju kvoruma na nekim sjednicama Doma naroda, Kovačević je naveo da je to Ustavom zagarantovano pravo svakom od tri konstitutivna naroda u BiH, dodajući da je na jednoj sjednici na kojoj nije bilo kvoruma predsjedavajući doma Kemal Ademović rekao "imamo opštu većinu, ali nemamo kvorumsku".

"Ako nemate kvorum, nemate nikakvu većinu i mogućnost da radite. On /Ademović/ je davao još nekim kolegama riječ, pa su oni raspravljali ko je tu kriv, ko nije kriv, ko je odgovoran, ko nije odgovoran. Ako vam je Ustav dao mogućnost da imate kontrolu nad kvorumom, onda vam je Ustav odredio i da bez vas ne postoji većina", podvukao je Kovačević.

On je podsjetio da i predstavnici opozicije u Republici Srpskoj na skoro svakoj sjednici napuste Narodnu skupštinu Republike Srpske, ali da se zasjedanja nastavljaju i donose odluke.

"Onog trenutka kada imate kvorum, tada možete da pričate o većini. Kad nemate kvorum, ne možete da pričate o većini. Ustav je to dao srpskom narodu, i hrvatskom i bošnjačkom narodu, da bi se srpski, hrvatski i bošnjački narod mogli zaštititi", naglasio je Kovačević.

Procjenu o tome kada će da štite srpski, hrvatski ili bošnjački narod, istakao je Kovačević, donose oni koji imaju tu mogućnost, a to u ovom slučaju ima SNSD, koji štiti srpski narod, kao i HDZ koji štiti hrvatski narod.

"I ne postoji jedna grupacija unutar bošnjačkog naroda koja ima tu snagu da na taj način predstavlja bošnjački narod. Ali ne smijemo zaboraviti da su, za razliku, nažalost, od situacije u Klubu Srba gd‌je su predstavnici manjine konstantno zajedno sa predstavnicima bošnjačkog naroda, oni u bošnjačkom narodu jedinstveni. I da smo imali godinu dana situaciju u Domu naroda kada je Klub Bošnjaka blokirao rad Doma naroda samo zbog toga što im se nije sviđao prijedlog jedne tačke i to za nešto na šta nas Ustav obavezuje", naveo je Kovačević.