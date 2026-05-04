Milovanović: Političko Sarajevo i dalje pruža podršku teroristima

Uporno blokiranje članova Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića inicijative srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović da "Muslimanska braća" i Iranska revolucionarna garda budu proglašeni terorističkim organizacijama u BiH, dokaz je više da političko Sarajevo i dalje pruža podršku teroristima, smatra stručnjak za bezbjednost Anatolij Milovanović.

Milovanović je izjavio Srni da Cvijanovićeva treba i dalje da insistira na ovom pitanju, prije svega zbog bezbjednosnih razloga, ali i zato jer se pozicija Republike Srpske, zahvaljujući diplomatskim naporima njenog rukovodstva značajno mijenja i u svijet sve više prodire istina da su pravoslavni hrišćani u BiH bili prve žrtve islamskih ekstremista u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

"Od velike je važnosti pravna i diplomatska borba rukovodstva Srpske protiv terorizma i u potpunosti treba podržati Cvijanovićevu da istraje. Ovo je, s obzirom na poziciju Srpske u trenutnim geopolitičkim sukobima, postupak od velike važnosti u smislu identifikovanja stvarne bezbednosne pretnje", rekao je Milovanović.

On je, međutim, upozorio da je to i posljednji trenutak jer, prema brojnim izvještajima, oružani sukob u Ukrajini ulazi u posljednju fazu, a procjena je da će nakon njegovog okončanja radikalne ekstremiste na Balkanu aktivirati njihovi mentori.

Milovanović smatra da će, kada budu obustavljena ratna dejstva u Ukrajini, odnosno nakon kapitulacije Kijeva, oni koji su izazvali i pokrenuli ratove poslije pada Berlinskog zida početi novi rat.

"Stanje zamrznutog konflikta na prostoru bivše SFRJ predstavlja idealne okolnosti za tako nešto. Možemo očekivati ponovo oružane sukobe, a prvi ešalon sa muslimanske strane će upravo biti ovi islamski ekstremisti i religiozni fanatici koji zloupotrebljavaju religiju za ostvarenje političkih ciljeva", ocijenio je Milovanović.

On je ukazao da su "Muslimanska braća" samo jedan od naziva za sve terorističke interventne jedinice kojima su kroz burnu istoriju ovih prostora komandovale obavještajne službe okupatora.

"Nekada je to bila SS `Handžar divizija`, koju su formirali Himlerovi oficiri, a kasnije su tajne službe NATO-a i islamskih zemalja formirale, finansirale i kontrolisale odred `El mudžahedin`. Znamo kakve su zločine počinili za vreme Odbrambeno-otadžbinskog rata, a za to nisu odgovarali", naveo je Milovanović.

On je podsjetio da su nakon rata, oni ostali u dejtonskoj BiH uz podršku političke vlasti iz Sarajeva, a da su kao novi oblik djelovanja formirani i vehabijski paradžemati koji su pod neposrednom kontrolom britanske obavještajne službe.

Milovanović je naveo da su oni koji su vodili Bošnjake u ratu i nakon njega omogućili pripadnicima odreda "El mudžahedin", da među muslimanskim stanovništvom, posebno među mlađom populacijom "šire svoje stavove sa naučno utvrđenom psihosocijalnom patologijom i pri tome podstrekavaju na izvršenje i izvršavaju krivična dela iz oblasti terorizma".

"Posledica je stalno snaženje ekstremističkih snaga, provokacije nemuslimanskog, pre svega srpskog stanovništva u Federaciji BiH, a što je najgore imamo i evidentirane terorističke akte na terenu", rekao je Milovanović.

On je naglasio da su ovi teroristi bili u sastavu takozvane Armije BiH, a da pri tome lica koja su povezana sa terorizmom nikada nisu protjerana iz BiH, iako su zakonska rješenja omogućavala takve mjere.

Milovanović je naglasio da nadležne institucije BiH u praksi ništa konkretno nisu uradile da protjeraju iz BiH evidentirane pripadnike terorističke formacije koji su iskoristili ratna dešavanja kao ulaznicu u BiH.

Prema njegovim riječima, većina džihadista je ostala da živi u BiH, prvenstveno zbog političke podrške muslimanskih struktura u vlasti na nivou zajedničkih organa u BiH.

"Sasvim je sigurno da deo muslimanske političke vlasti u BiH očekuje uzvratnu podršku od terorističkih grupa u nekom eventualnom oružanom sukobu u BiH. Zbog toga, oni ostaju nedodirljivi za pravosudne i bezbednosne institucije, što se vidi i u slučaju inicijative srpskog člana Predsedništva BiH", ukazao je Milovanović.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da članovi Predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić nisu podržali da "Muslimanska braća" i Iranska revolucionarna garda budu proglašeni terorističkim organizacijama jer bježe od te teme, a da je njena namjera bila da BiH pokaže da se ogradila od tog uticaja.