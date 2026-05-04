Eskaliralo je: Gori u Ormuskom moreuzu

Iran je gađao američki ratni brod sa dvije rakete nakon što je ignorisao iranska upozorenja, prenosi agencija Fars.

Iran je ispalio dvije rakete na američki patrolni čamac nakon iranskog upozorenja. Američki patrolni čamac se kretao blizu ostrva Džask kršeći bezbednosna i navigaciona pravila, namjeravajući da prođe kroz Ormuski moreuz.

Iranska mornarica je izdala upozorenja koja je čamac ignorisao, te je stoga bio meta raketnog napada.

Do trenutka ovog izvještaja nisu objavljeni dodatni detalji o obimu štete ili mogućim žrtvama.

Prijavljeni napad dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da će SAD u ponedjeljak pokrenuti "Projekat sloboda" kako bi "sprovodile" nasukane brodove iz Ormuskog moreuza.

Centralna komanda SAD je saopštila da će podržati napore sa 15.000 vojnika, više od 100 kopnenih i morskih aviona, zajedno sa ratnim brodovima i dronovima.