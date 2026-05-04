Granična kontrola i dalje na snazi

ATV
04.05.2026 10:55

Бодљикава жица
Foto: pexels/David Levinson

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint izjavio je da će granične kontrole ostati na snazi uprkos smanjenju broja tražilaca azila.

"Trenutno je naš fokus na održavanju graničnih kontrola", rekao je javnom servisu ARD Dobrint, koji je član konzervativnog bloka kancelara Fridriha Merca.

On je naveo da njemačke službe i dalje vraćaju ljude sa granice.

Dobrint je istakao da Vlada Njemačke namjerava da na srednji rok "učini migracioni sistem u Evropi dovoljno funkcionalnim" kako bi granične kontrole mogle da budu ponovo ukinute.

"Međutim, danas bi bilo prerano da se kaže kada će taj trenutak nastupiti", dodao je njemački ministar unutrašnjih poslova.

U aprilu je znatno manje ljudi podnijelo prvi zahtjev za azil u Njemačkoj u poređenju sa istim mjesecom lani.

Dobrint je u maju prošle godine pojačao granične kontrole koje je njegova prethodnica Nensi Fezer iz Socijaldemokratske partije proširila na cijelu njemačku kopnenu granicu.

Pored toga, on je naredio njemačkoj policiji da vraća sa granice tražioce azila, osim ako je riječ o bolesnim licima, trudnicama i drugima kojima je potrebna posebna pomoć, prenosi Srna.

