Marku Gačiću otac zabranio da uđe u porodičnu kuću, ovo ga je povrijedilo

Sada je uspio da rasplače i svog oca Mikicu, koji je punu podršku pružio bivšoj snaji.

"Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je riješio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i djecu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promijenio, ništa mu nije jasno", počeo je izvor i dodao:

"Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu djevojku. On joj je ovdje otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 evra mjesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju djecu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvjećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe", priča izvor za Svet.

"I Goga se ne iseljava iz zajedničke kuće. Unuci su sa babom i dedom i oni vode računa zajedno sa Gogom i ona se vjerovatno nada pomirenju sa Markom. Prelazila je ona njemu preko mnogih prevara pa bi i preko ove. Inače, Marko je djevojku Aleksandru, zbog koje je ostavio Gogu, doselio iz Beča. Ona je tamo imala agenciju za knjigovodstvo i da bi preživjela radila je vikendom u kafićima kao konobarica. Sada je ovde gazdarica jer joj je Marko napravio biznis, troše pare kao ludi. Sve što zaradi on i potroši na svoju djevojku. Inače, kažu da je Marko odlazio na mnoge egzotične destinacije i da to niko ne zna, ali i da se iza cijele ove priče krije još veći skandal o kojem će tek da se pročuje na estradi. Inače, Marko tvrdi kako je dijetama skinuo kilažu, međutim, to je čista laž. On je u Moskvi uradio neke specijalne tretmane i blokatore i zbog toga je smršao rapidno i zbog toga nema viška kože jer je u Moskvi sve to sredio za nekoliko boravaka", priča izvor.

Podsjetimo, Goga i Marko Gačić razveli su se nakon 8 godina braka, a razlog tome je prevara pjevača. On je još dok je bio u braku upoznao izvjesnu konobaricu iz Beča i ušao u odnos s njom. Supruga Goga našla je poruke u telefonu pjevača i tada je odlučila da je njihovom braku, došao kraj.

Ona je nedavno po prvi put otkrila da je Marko želio da mu oprosti i da se pomire.

"Nisam tip da provjeravam, nisam sumnjala, nismo imali krize i nerješive probleme. Nisam imala pojma, istina je da sam sasvim slučajno vidjela njegov telefon. Nije bilo tako kako je predstavljeno da sam ja vidjela poruke, da smo sjeli pričali, da je on meni priznao", rekla je Goga za Adria TV, pa objasnila kako je izgledao momenat kada je saznala da joj je muž neveran:

"Bilo je teško, meni je bilo teško… On je negirao... Nije pokušavao odmah da ode, želeo je da se pomirimo. Deset godina, dvoje djece… Ja sam za to da se uvijek da šansa, ali ako taj neko bez obzira na sve želi da ode, onda je ljubav i dati mu slobodu i pustiti ga. Više me je boljela njegova izdaja nego javno poniženje. Za sve mora da postoji dvoje ljudi, za sebe sam sigurna da sam dala maksimalno, a da li je taj drugi..."