Uhapšen muškarac: Suprugu i maloljetnu djecu primoravao da prosjače

01.05.2026 19:28

Crnogorska policija uhapsila je muškarca iz Novog Pazara sa prebivalištem u Podgorici zbog sumnje da je suprugu i maloljetnu djecu od 11 i 12 godina primoravao da prosjače.

Sumnja se da je muškarac prijetio supruzi i maloljetnoj djeci koju je primoravao da izostaju iz škole i da svakog petka prosjače ispred jednog vjerskog objekta u Podgorici, navodi se u saopštenju.

Osim toga, osumnjičen je i za nasilje u porodici jer je supruzi upućivao prijetnje po život i tijelo, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

On se sumnjiči za krivična djela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, prenosi Srna.

