Strašna tragedija: Gol pao na sina protojereja Kneževića i usmrtio ga

01.05.2026 13:54

Dvanaestogodišnji dječak Jovan Knežević tragično je stradao prije 2 dana na Cetinju kada je na njega pala konstrukcija gola.

Kako se nezvanično saznaje, dječak je sa nekoliko drugova igrao fudbal u balonu na Starom igralištu kada se dogodila tragedija.

Ратко Младић

Republika Srpska

Porodica Ratka Mladića još bez odluke o puštanju generala na liječenje u Srbiju

Nesreća se, prema informacijama do kojih je došao Radio Cetinje, dogodila u popodnevnim časovima na sportskom terenu kod Njegoševog parka na Cetinju.

Kako je javljeno, dječak je transportovan u Klinički centar Crne Gore ali je preminuo od zadobijenih povreda.

Nadležni ispituju pod kojim okolnostima je došlo do tragedije.

Kako se nezvanično saznaje, dječak je sin protojereja Ostoje Kneževića sa Cetinja.

Više iz rubrike

Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.

Region

Potvrđeno iz Brisela: Evo ko prvi sa Balkana ulazi u EU

16 h

0
Стефан Ђукић Мандић

Region

Javno bih im djecu odrao: Nove stravične poruke Zvicerovog atentatora

22 h

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Region

Upaljen alarm u Hrvatskoj: Snijeg paralisao dio zemlje

1 d

0
Струјни осигурач

Region

Digitalna brojila napravila haos: Građani umjesto 30 evra dobijali račun za struju od 500 evra

1 d

0

Haotičan prvi maj: Sati u koloni, zakrčeno čak 17 graničnih prelaza

Vatra progutala štalu kod Gacka

Kakvo nas vrijeme očekuje drugog dana maja?

Škola u BiH zabranila učenicima mobilne telefone

Darko Mladić za ATV: General nije ništa bolje

