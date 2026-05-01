Strašna tragedija: Gol pao na sina protojereja Kneževića i usmrtio ga

Dvanaestogodišnji dječak Jovan Knežević tragično je stradao prije 2 dana na Cetinju kada je na njega pala konstrukcija gola.

Kako se nezvanično saznaje, dječak je sa nekoliko drugova igrao fudbal u balonu na Starom igralištu kada se dogodila tragedija.

Republika Srpska Porodica Ratka Mladića još bez odluke o puštanju generala na liječenje u Srbiju

Nesreća se, prema informacijama do kojih je došao Radio Cetinje, dogodila u popodnevnim časovima na sportskom terenu kod Njegoševog parka na Cetinju.

Kako je javljeno, dječak je transportovan u Klinički centar Crne Gore ali je preminuo od zadobijenih povreda.

Nadležni ispituju pod kojim okolnostima je došlo do tragedije.

Kako se nezvanično saznaje, dječak je sin protojereja Ostoje Kneževića sa Cetinja.