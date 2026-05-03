Otac našao odsječenu glavu u podrumu: Otkriven motiv ubistva Kristine Joksimović

Za deset dana trebalo bi da bude izrečena presuda mužu Kristine Joksimović, koja je brutalno ubijena i iskasapljena u Švajcarskoj.

Njen suprug Mark Riben (kojeg su švajcarski mediji ranije nazivali Tomas, u skladu sa švajcarskim zakonima o privatnosti, op. aut.) bi 13. maja trebalo da sazna svoju sudbinu, a nakon što je Kristinu, ubio, obezglavio, a dijelove tijela potom uništio u blenderu!

Za čitav svijet Kristina Joksimović i njen suprug Mark živjeli su savršenim životom, a prijatelji su za njih govorili da su “savršeni par”.

Kristina je nekada bila Miss Švajcarske i podučavala je manekenke. Mark je sin uspješnog advokata, imao je dobar posao, živjeli su u velikoj kući, a Mark je slovio za posvećenog muža i oca, prenosi Telegraf.

Kristina na mrežama vodila “idiličan život” sa Markom

Kristina je na mrežama redovno objavljivala fotografije na kojima se smije sa suprugom i njihove dvije kćerke. Sve je d‌jelovalo idilično… Ali često ništa nije onako kako na prvi pogled izgleda.

Samo mjesec dana prije nego što je ubijena, Kristina Joksimović je na mrežama dijelila fotografije “bjekstva sa suprugom”, nestvarne snežne prizore iz luksuznog hotela iznad jezera u Lucernu. Spolja, to je bila slika uspjeha i stabilnosti – ali onda se dogodilo nezamislivo…

Kristina se za Marka udala 2017. godine i živjeli su u prostranoj kući u nizu sa pogledom na brda Biningena, blizu Bazela.

Detalji iz optužnice lede krv u žilama

Mark Riben bi u poned‌jeljak trebalo da se nađe na optuženičkoj klupi, a sada po prvi put u fokus javnosti ali i medija dolazi motiv jezivog zločina.

Prema optužnici koju je podiglo Javno tužilaštvo kantona Bazel, nasilje je uslijedilo tokom svađe oko razvoda. Navodno je par 13. februara tokom ručka razgovarao o uslovima predstojećeg razvoda.

Mark Riben je navodno odbio da prihvati razvod, želeo je stalno starateljstvo nad d‌jecom i uskratio je finansijsku podršku svojoj supruzi, objavio je list.

Uslijedila je eskalacija sukoba, daleko veća od svađa za koje se zna da su ih vodili tokom braka. Tužioci kažu da je Riben tokom svađe zgrabio suprugu Kristinu za grlo i pritisnuo je uz zid.

Zatim joj je navodno obmotao “predmet nalik traci” oko vrata i zadavio je, prije nego što joj je unakazio i uništio tijelo u blenderu.

Otac pronašao Kristininu glavu u kesi za đubre

Dijelove Kristininog raskomadanog tela prvobitno nije otkrila policija, već njen otac. Nakon što nije pokupila svoje kćerke iz vrtića, njeni roditelji su se zabrinuli. Kada je Kristinin otac otišao do njene kuće, Mark je prvo tvrdio da ne zna gd‌je se Kristina nalazi.

Kristina sve vrijeme trpila fizičko nasilje, ali nikom nije rekla?

Tužilaštvo navodi da je Riben imao istoriju nasilja i da je u prošlosti davio svoju suprugu, što su istražitelji uspeli da dokažu na osnovu starih fotografija žrtve.

Druge optužbe uključuju da je raniju partnerku uhvatio za vrat, udario je i gurnuo u zid.

Prema optužnici, Riben je izvršio ubistvo na promišljen i namjeran način, uz punu svest, i iz “sebičnog stava i mentaliteta koji karakterišu potreba za kontrolom, povrijeđena osećanja, osveta i intenzivan bijes”. Kod njega je forenzički psiholog dijagnostikovao narcističke i opsesivno-kompulzivne crte, opisujući ga kao “visoko racionalnog mislioca sa izraženom kognitivno-tehničkom perspektivom.”